E-polisa OC/AC na polskim rynku

Zgodnie z wymogami prawa każdy posiadacz pojazdu jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC. Kierowcy decydują się także często na zakup dodatkowego ubezpieczenia AC, które w przypadku szkody zapewnia dodatkową ochronę pojazdu. Każdy kierowca podróżując samochodem powinien mieć przy sobie polisę OC, którą jest zobowiązany okazać w trakcie rutynowej kontroli policji, a w sytuacji zdarzenia drogowego informacje w niej zawarte są konieczne do spisania oświadczenia i dalszego procedowania sprawy z ubezpieczycielem. Jeden z ubezpieczycieli dla ułatwienia procedur wprowadził na polski rynek e-polisę.

Dzięki e-polisie OC/AC klient ma szybki dostęp do danych ubezpieczenia pojazdu. Zapewnia ona też łatwy dostęp do danych kontaktowych do pomocy Assistance oraz pozwala na ewentualne zgłoszenie szkody, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na e-polisie zawarte są wszystkie potrzebne informacje m.in. jej numer, daty obowiązywania, zakres, warunki ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne. Klient znajdzie w niej także dodatkowe informacje np. wzór wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, możliwość zrealizowania szybkiego połączenia ze służbami (policja, straż pożarna, pogotowie) oraz podstawowe zasady związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

Źródło:Allianz Polska