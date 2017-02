e-Izba we współpracy z Ministerstwem Rozwoju organizują, w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej, warsztaty z zakresu handlu transgranicznego

Handel transgraniczny to zdecydowanie jedno z najciekawszych i bardzo dynamicznie rozwijających się zjawisk w branży e-commerce na całym świecie. Spójrzmy na dane dotyczące Polski. Jak wynika z niedawno opublikowanego raportu e-Izby - „Płatności cyfrowe 2016” - 27 proc. osób biorących udział w badaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonała zakupu produktu lub usługi od zagranicznego dostawcy. Przewiduje się, że globalny rynek handlu cross-border do 2020 r. będzie rósł ok. 27 proc. rok do roku. Obecnie polscy e-sprzedawcy są znikomo obecni na rynkach zagranicznych. Biorąc jednak pod uwagę dynamikę rozwoju handlu transgranicznego - to będzie się zmieniać.

– Największym wyzwaniem dla e-przedsiębiorców, którzy rozważają prowadzenie sprzedaży transgranicznej stanowią regulacje prawne oraz kwestie administracyjne. Częste modyfikacje przepisów nie sprzyjają pewności działania w e-handlu i uniemożliwiają długofalowe inwestowanie. W swoich działaniach na rzecz rozwoju silnej e-gospodarki e-Izba priorytetowo traktuje kwestie niwelowania barier prawnych utrudniających ten rozwój, poprzez silną aktywność legislacyjną oraz edukacyjną – mówi Patrycja Sass- Staniszewska, Prezes Zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

Wchodząc na kolejne rynki niezbędne jest zaplanowanie wszelkich działań m.in. logistycznych czy marketingowych z uwzględnieniem lokalnej specyfiki. Program warsztatów Szkoły Gospodarki Cyfrowej poświęconych handlowi transgranicznemu kompleksowo porusza kluczowe dla e-commerce aspekty związane z prowadzeniem sprzedaży cross - border, dzięki którym przedsiębiorcy zyskają unikalną wiedzę i praktyczne spojrzenie na transgraniczny rozwój biznesu.

– Biznes transgraniczny to nie jest łatwa sprawa - różni klienci, różne płatności, różne podatki, różne dostawy, odmienne zwyczaje i prawa konsumenckie. A jednak to właśnie zdobywanie nowych klientów jest najciekawsze w biznesie. Dzięki wiedzy ekspertów e-Izby oraz przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, biznes transgraniczny nie będzie dla firm już takim wyzwaniem. Zwiększenie ekspansji zagranicznej oraz skali eksportu jest obopólnie korzystne - dla firm jak i gospodarki. E-commerce może być podstawowym lub uzupełniającym kanałem zbytu. Handel elektroniczny, zwłaszcza transgraniczny, daje możliwości dotarcia do zupełnie nowych grup konsumentów, ale także nowoczesne narzędzia zarządzania relacjami z klientem – mówi Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju.

Program warsztatów Szkoły Gospodarki Cyfrowej z zakresu handlu transgranicznego:

9.30 - 10.00 REJESTRACJA

10:00 - 10:45 Lokalizacja pod kątem atrakcyjności rynków. Trendy w handlu transgranicznym. Adam Tomczak, Prezes Zarządu X-Press Couriers

10:45 - 11:30 e-Logistyka transgraniczna. Łukasz Turczyński, Business Development Director, InPost

11:30 -12:15 e-Marketing transgraniczny. Justyna Spytek, Managing Director, TradeTracker; Justyna Sobolak, Group Account Director, TradeTracker

12:15-13:00 PRZERWA

13:00 - 13:45 Przygotowanie do ekspansji międzynarodowej e-sklepu: dobre praktyki, regulacje prawne i ewentualne zagrożenia.

a. Regulamin, 21 obowiązków informacyjnych i podatki. Jak się w tym odnaleźć i prowadzić handel transgraniczny? mec. Witold Chomiczewski, Pełnomocnik e-Izby ds. legislacji, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

b. Dobre praktyki, zagrożenia w handlu transgranicznym. Anna Rak, Country Manager Trusted Shops w Polsce

13.45 - 14.30 e-Płatności transgraniczne. Adrian Witkowski, Compliance Manager, PayU CEE.

14.30 – 15.15 PANEL DYSKUSYJNY

Moderator: Adam Tomczak, Prezes Zarządu, X-press Couriers

Paneliści:

Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Rozwoju

Łukasz Turczyński, Business Development Director, InPost

Piotr Stańczak, Dyrektor, Europejskie Centrum Konsumenckie

Adrian Witkowski, Compliance Manager, PayU CEE.

Anna Rak, Country Manager, Trusted Shops w Polsce

