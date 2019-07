E-hulajnoga we włoskim stylu

Napędzane silnikami elektrycznymi urządzenia stały się jednym z najchętniej wykorzystywanych w miastach środków transportu osobistego. Kluczem do sukcesu jest to, że umożliwiają szybkie przemieszczanie się w zatłoczonej przestrzeni. Dzięki temu, że pozwalają zaoszczędzić użytkownikom mnóstwo czasu, który w przeciwnym razie spędzaliby w korkach, ich popularność nieustannie rośnie.

Hulajnoga elektryczna Fiat F500-F85 zwraca uwagę włoskim designem. Nowy model został wyposażony w duże, większe niż w poprzedniej wersji 8.5-calowe koła. Dzięki nim z łatwością mamy pokonać miejskie nierówności, a nawet niewielkie przeszkody terenowe.

Urządzenie posiada wydajny akumulator 7.5 Ah i jest napędzane silnikiem o mocy 250 W. Na pełnym naładowaniu baterii pokona dystans 20 km rozpędzając się do 25 km/h w trybie sportowym i 15 km/h w trybie normalnym. Pojazd waży 12 kg. Dzięki prostemu systemowi składania można schować go do samochodowego bagażnika. Warto podkreślić, że dopuszczalne obciążenie hulajnogi to 140 kg.

Fiat F500-F85 wyposażony został w hamulec tarczowy z sygnalizacją hamowania. Tuż obok rączki hamulca umieszczono donośny dzwonek. Platforma dla stóp pokryta została materiałem przypominającym papier ścierny, ograniczającym możliwość ześlizgnięcia się nogi. Całość kwestii bezpieczeństwa dopełnia przednie i tylne oświetlenie.

Hulajnoga elektryczna Fiat F500-F85 jest dostępna w dwóch kolorach – białym i czerwonym. Pojazd kosztuje około 1800 zł.

Specyfikacja

Wymiary: (złożona) 105 x 44 x 52 cm, (gotowa do jazdy) 105 x 44 x 111 cm

Średnica kół: 8.5" pompowane

Prędkość maksymalna: do 25 km/h w trybie sportowym, do 15 km/h w trybie normalnym

Moc silnika: 250W

Zasięg maksymalny: od 15 do 20 km (zasięg uzależniony jest od terenu, kąta wzniosu, wagi podróżującego)

Akumulator: 36V 7.5Ah

Czas ładowania baterii: ok 3-4 godzin

Max dozwolone obciążenie: 140 kg

Oświetlenie: przód z sygnalizacją dźwiękową i tył

Sygnalizacja hamowania: tak

Dzwonek: Tak

Min wymagane obciążenie: 30 kg

Waga: 12 kg

Hamulec: tarczowy

Źródło: 4cv Mobile