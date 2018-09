E-handel coraz bardziej smart

Wykorzystywanie najnowszych narzędzi technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja czy rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, jeszcze do niedawna było domeną największych graczy na rynku e-commerce. Obecnie jednak zdecydowana większość sklepów online korzysta z tych rozwiązań.

Tomasz Gibas, prezes firmy Kogifi, przekonuje, że jednym z elementów, które mogą zapewnić technologii element inteligencji („smart”) jest rozszerzenie jej o sztuczną inteligencję opartą na głębokim uczeniu maszynowym po to, aby informacje, jakie są wyświetlane klientowi, były dopasowane do jego preferencji. Dodatkowo jej połączenie z elementami internetu rzeczy pozwala na tworzenie interakcji w świecie realnym, np. pomaga odnaleźć drogę w galeriach handlowych, czy już w sklepie doprowadza do interesujących nas produktów.

Uczenie maszynowe czy rozszerzona rzeczywistość to jedne z najważniejszych obszarów w e-handlu. Bazują na algorytmach, pozwalają na rekomendację produktów, dostosowanie wyników wyszukiwania czy prognozowanie cen. Rozwiązania IoT są coraz szerzej wykorzystywane nie tylko w e-commerce. Testowane są już rozwiązania, które śledzą drogę klienta w centrach handlowych i sprawdzają, jakie produkty oglądają najczęściej. Nowe technologie wykorzystywane są też w inteligentnych lustrach – przymierzając ubranie, klientowi wyświetlane są inne produkty, które mogą go zainteresować.

Ekspert wskazuje, że w smart commerce istotną rolę gra rozszerzona rzeczywistość oraz rzeczywistość wirtualna, która pozwala klientowi dokładnie zapoznać się z oferowanymi produktami. W ten sposób można zobaczyć produkty nie tylko na monitorze, ale bezpośrednio na biurku lub przez telefon komórkowy w rzeczywistości rozszerzonej czy po założenia hełmu - w rzeczywistości wirtualnej.

Zakupy w internecie stają się coraz szybsze. To możliwe dzięki np. chat botom, które doradzają np. powiązane produkty. Zakupy można też zrobić poprzez polecenia głosowe, lecz Voice Commerce to stosunkowo młody trend. Takie rozwiązanie sprawdza się już na całym świecie, dzięki smart głośnikom i rozwiązaniom bazującym na asystencie głosowym.

Technologicznych trendów jest mnóstwo, sam e-commerce mocno ewoluuje i ten proces będzie tylko przyspieszał. Do jego tradycyjnych elementów dołączają te związane ze sztuczną inteligencją, internetem rzeczy, rozszerzoną rzeczywistością, ale także z voice commerce, czyli dodatkowym kanałem interakcji opartym na komendach głosowych. Wydaje mi się, że jest to obecnie jeden z najbardziej obiecujących interfejsów do obsługi zakupów, pozwalający na szybki dostęp do e-sklepu i usprawnienie całego procesu sprzedaży, przy okazji pozwalając zachować użytkownikowi wolne ręce, jak przekonuje Tomasz Gibas.

W Stanach Zjednoczonych już 57% osób posiadających smart speakera dokonało za jego pośrednictwem transakcji w internecie (dane Edison Research). W Polsce voice commerce jest jeszcze mało popularny, bo brakuje polskich wersji asystentów głosowych.

Źródło: Newseria