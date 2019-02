E-faktura wkracza do gry. Papier niebawem zejdzie z podium

Elektroniczna Wymiana Danych (EDI) jest najczęściej stosowanym na świecie standardem wymiany komunikacji handlowej. To rodzaj pomostu pomiędzy systemami informatycznymi dostawcy i odbiorcy, pozwalającym automatycznie odczytać, zrozumieć i przetworzyć informacje zapisane w dokumentach dotyczących realizowanych transakcji. Szacuje się, że za pośrednictwem EDI realizowanych jest już 85% wszystkich transakcji na świecie.

W tej chwili w Polsce z EDI korzystają przede wszystkim zakłady produkcyjne, dystrybutorzy oraz duże sieci handlowe. Większość z nich wymienia ze swoimi dostawcami nawet do kilkudziesięciu tysięcy dokumentów miesięcznie. Daleko nam jednak do światowych liderów. Prym w tej dziedzinie wiodą obecnie kraje Ameryki Południowej: Brazylia, Chile, Argentyna. W Azji liderami są Korea Południowa, Singapur i Tajwan. Na Starym Kontynencie automatycznie przetwarzane faktury są powszechnie stosowane w Skandynawii.

Jak przygotować się do obiegu automatycznych e-faktur, kogo będzie dotyczyć obowiązek ich odbioru i jakie przyniesie korzyści? Odpowiedzi na te pytania przynosi strona efaktura.gov.pl, będąca kompendium wiedzy o elektronicznych, automatycznych rozliczeniach w administracji publicznej. Na ostatniej prostej są już prace nad stworzeniem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF Expert). Tomasz Kuciel z firmy EDISON S.A. zauważa, że wszystkie podmioty zobowiązane do odbioru e-faktur będą musiały założyć na niej bezpłatne konto. Ze względu na wprowadzenie jednolitej struktury e-faktur, za pośrednictwem polskiej platformy możliwy będzie odbiór i przesyłanie faktur elektronicznych w ramach całej Unii Europejskiej.

Platforma wzmocni transparentność płatności w zamówieniach publicznych oraz usprawni rozliczenia. Według Federacji Przedsiębiorców Polskich pozwoli to też na statystyczną ocenę obiegu finansowego w poszczególnych branżach, jak na przykład w sektorze leczniczym, gdzie średnie terminy płatności to prawie 300 dni.

Równocześnie z przygotowaniem zaplecza technicznego trwają szkolenia pod nazwą „Standaryzacja i funkcjonalności e-fakturowania w systemach informatycznych zgodnie z normą europejską". To seminaria organizowane dla integratorów systemów ERP. W ich trakcie specjaliści IT nabywają praktyczne umiejętności w zakresie przystosowania firmowych systemów do wymiany ustrukturyzowanych e-faktur oraz innych elektronicznych dokumentów.

Komisja Europejska dąży do tego, by elektroniczne faktury w przyszłym roku stały się głównym sposobem rozliczeń w całej Unii. Ten obowiązek wywołuje dyskusje, a także wpływa na wzrost świadomości wśród polskich przedsiębiorców. To warunek niezbędny do tego, by w Polsce standard EDI stał się standardem w kontaktach handlowych, a można go przecież zastosować dosłownie w każdej branży.

Źródło: inPlusMedia