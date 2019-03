Wszyscy, którzy wniosek o nowy dowód osobisty złożą 4 marca lub później, będą mogli odebrać go już po kilkunastu dniach. Jeśli właścicielowi e-dowodu przytrafi się zaginięcie dokumentu, będzie miał czas na jego poszukiwania. Dlaczego? E-dowód będzie można zawiesić!



Dzisiaj jest tak, że jeśli zgubiłeś dowód… lub wydaje Ci się, że zgubiłeś – dla własnego bezpieczeństwa – powinieneś to natychmiast zgłosić. Nie musisz iść do urzędu, możesz to zrobić przez Internet. Urzędnik od razu po otrzymaniu zgłoszenia unieważnia dokument. W związku z tym, jeśli nawet po kilku dniach znajdziesz zgubę, to i tak będziesz musiał wyrobić nowy dowód.



Jeśli będziesz posiadaczem e-dowodu, dostaniesz możliwość czasowego zawieszenia dokumentu. Każdy kto nie będzie wiedział, gdzie jest jego e-dowód, będzie mógł zawiesić go na 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofnie zawieszenia, dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli zawieszenie zostanie cofnięte w ciągu dwóch tygodni, e-dowód znowu będzie ważny. Wnioski o zawieszenie i odwieszenie e-dowodu będzie można złożyć zarówno w urzędzie, jak i przez Internet.



Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji