E-commerce a media społecznościowe

Jak sklepy wykorzystują media społecznościowe?

Podstawą działania w mediach jest założenie fanpage/profilu sklepu. Przemyślana aktywność zachęca do odwiedzin i polubień, przyciąga nowych, potencjalnych nabywców.Wchodzenie w interakcje z klientami zwiększa zaufanie do marki i podnosi jej rozpoznawalność. Osoba zainteresowana może zapytać o produkt, uzyskać potrzebne informacje i napisać opinię o sklepie. Jest to wiarygodny sposób na zachęcenie innych do zakupów. Kontakt na platformie daje opcję zaprezentowania produktu i jego przydatności. Kolejną zaletą obecności w mediach społecznościowych jest możliwość śledzenia trendów. Dzięki temu wiadomo, czego klienci szukają i oczekują. Można informować ich o promocjach, konkursach, czy innych, ważnych wydarzeniach. Twitter oraz inne tego rodzaju media nie dają możliwości sprzedaży bezpośredniej. Można jednak umieścić na nich przycisk: „kup teraz”, który przenosi bezpośrednio do danego produktu, co znacznie skraca proces zakupów, jest wygodne dla klienta, a przy tym zwiększa szansę na sfinalizowanie transakcji. Z poziomu serwisu można przenieść się na stronę sklepu również za pomocą linku.

Reklama w mediach społecznościowych

Klient wchodzący na stronę sklepu z poziomu mediów społecznościowych jest zidentyfikowany i dzięki temu właśnie można wykorzystać remarketing. Retargetowane reklamy mogą wyświetlać się osobom, które oglądały dany produkt lecz nie sfinalizowały transakcji. Reklama jest im specjalnie dedykowana – przypomina o produkcie i zachęca do powrotu do sklepu. Oprócz remarketingu specjaliści stosują także inne rodzaje reklamy. Z poziomu fanpage można promować post, daje to jednak ograniczone możliwości targetowania i jest ograniczone czasowo. Nie można też ustawić stawki za kliknięcie.. Lepsza opcja to Menadżer Reklam, gdzie można ustalić stawkę dzienną za klik, czas oraz target. Istnieje także możliwość prowadzenia równocześnie kilku, różnych kampanii produktowych. Facebook posiada ponadto narzędzie Power Editor, służące do tworzenia reklam dynamicznych, dowolnego targetowania i kierowania. Post nie wyświetla się wtedy na fanpage sklepu lecz w aktualnościach wybranej grupy docelowej.







Jak przekonać klientów do odwiedzania profilu sklepu?

Chociaż założenie profilu firmowego jest bezpłatne, budowanie marki i relacji z klientem nie jest proste. Potrzebna jest do tego przemyślana strategia i aktywne, systematyczne działania. Najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów z www.internetum.com. Pomogą oni wybrać odpowiednie do profilu firmy medium społecznościowe, określić grupę docelową i precyzyjnie dotrzeć do niej z reklamą. Wielka ilość kanałów social media daje sklepom bardzo szerokie możliwości reklamy. Wybór, z którego medium skorzystać i jaką formę reklamy zastosować, wymaga wiedzy o możliwościach reklamowych, dostępnych w poszczególnych serwisach.