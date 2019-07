E-administracja polska za średnią UE i to w każdej ze sprawdzanych kategorii

W sprawozdaniu Digital Government Factsheets 2019 wyszczególniono 4 obszary wykorzystania e-administracji. Pierwszy z nich to odsetek internautów nawiązujących interakcje z instytucjami administracji publicznej przez globalną sieć. W Polsce wyniósł on 35%, podczas gdy unijna średnia to ponad 50%. Drugi parametr to pozyskiwanie danych publicznych z rejestrów dostępnych dla obywateli – u nas sięga po nie co czwarty mieszkaniec (24%), podczas gdy w państwach Wspólnoty Europejskiej robi to więcej niż 40% osób. Przy pomocy trzeciego zbadano natomiast zainteresowanie internautów pobieraniem udostępnianych na stronach rządowych formularzy, będących podstawą do procedowania zgłaszanych spraw. W Polsce pobiera je 22% obywateli, co oznacza niewielkie odstępstwo od średniej UE – 30%. Ostatnim obszarem jest wysyłanie wypełnionych formularzy w formie online’owej – z tej możliwości korzysta 25% mieszkańców Polski, co również tylko nieznacznie odbiega od ogółu obywateli UE wykorzystujących tą opcję, wynoszącego niespełna 35%.

Podobnie lub gorzej od nas w przygotowanym rankingu wypadły jedynie Włochy, Rumunia Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia i Bułgaria. Perspektywa zmiany tego stanu rzeczy rysuje się jednak dość optymistycznie, biorąc pod uwagę rekordowe zainteresowanie nowymi usługami e-administracji w ostatnim czasie oraz założenia kluczowych europejskich programów, ukierunkowanych na popularyzację załatwiania coraz większej ilości spraw urzędowych przez Internet.

Wiatr odnowy

Sygnałem, pozwalającym na twierdzenie, że e-administracja w Polsce jest już niedaleka od przeniknięcia do codzienności petentów, jest choćby rosnąca liczba osób posiadających profil zaufany. W ciągu zaledwie 5 pierwszych miesięcy tego roku przybyło ich ponad 1,1 miliona – to niemal tyle, ile w trakcie całego 2017 r. Łącznie, posiada go już 3,8 mln polskich obywateli. Drugi sukces internetowej obsługi petentów to z pewnością usługa e-PIT. Deklaracje podatkowe za pośrednictwem tego narzędzia złożyło ponad 7 mln Polaków. Warto także zwrócić uwagę na zainteresowanie składaniem wniosków online w ramach programu 500+ oraz 300+. Tylko w ciągu pierwszego tygodnia lipca wpłynęło ich ponad 1,6 miliona. Kolejnym dowodem na stopniowe upowszechnianie się obsługi spraw urzędowych za pośrednictwem sieci jest dynamiczny przyrost odwiedzin portalu www.obywatel.gov.pl. Jeszcze w 2015 roku łączna liczba odwiedzających ten serwis wynosiła niespełna 2 mln. W ubiegłym roku wartość ta osiągnęła już 9,35 mln. W tym – choć jest dopiero lipiec, licznik wizyt wskazuje aż 8,8 mln, co oznacza, że kolejny rekord jest niemal pewny.

W drodze do „urzędu jako usługi”

Kierunki, w których rozwijać powinna się e-administracja w państwach Wspólnoty Europejskiej określa dokument eGovernment Action Plan 2016-2020. Zgodnie z jego założeniami, już do końca przyszłego roku wszystkie instytucje administracji publicznej powinny udostępniać obywatelom spersonalizowane i intuicyjne w obsłudze cyfrowe usługi publiczne. Podkreśla także konieczność zastosowania się m.in. do zasady jednorazowości, w myśl której obywatel bądź przedsiębiorstwo będzie mogło podać swoje dane jedynie raz, bez potrzeby wielokrotnego wpisywania często bardzo szczegółowych personaliów w liczne formularze, czy też zasadę powszechności i dostępności, która zakłada opracowywanie cyfrowych usług tak, by z założenia były powszechne i dostosowane do potrzeb poszczególnych grup obywateli – w tym także osób starszych.

Wszystko to, w ramach dążenia do stworzenia kompleksowego, cyfrowego rozwiązania „Urzędu jako usługi” – Government as a Service (GaaS), gdzie wszystkie podmioty administracji publicznej będą mogły w jednolity sposób obsługiwać petentów, korzystając ze wspólnej bazy danych oraz uniwersalnych rozwiązań systemowych w celu usprawnienia procesów.

