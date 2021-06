Dziś Światowy Dzień Roweru. Polska wysoko w rankingu państw najczęściej korzystających z tras rowerowych w Mapach Google

Ponad 11 lat temu wprowadzono trasy rowerowe na Mapach Google. Od tego czasu funkcja ta została uruchomiona w ponad 30 państwach. Tylko w 2020 roku Google dodał do Map ponad 150 tys. kilometrów ścieżek rowerowych.

Polska uplasowała się na 9. miejscu na globalnej liście państw najczęściej korzystających z tras rowerowych (i na 6 w regionie EMEA). Największe zainteresowanie korzystaniem z tras rowerowych odnotowano w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Niderlandach, Japonii, Francji. Poza pierwszą piątką znalazła się Wielka Brytania, Brazylia i Włochy, a zestawienie TOP10 zamknęła Hiszpania.

Najpopularniejsze miasta na świecie pod względem wykorzystania tras rowerowych to Tokio, Amsterdam, Londyn, Paryż i Monachium. Warszawa zajęła wysokie 16. miejsce(11. w regionie EMEA). Do zestawienia trafił również Kraków (54. na świecie i 30. miejsce w regionie), Katowice (59. na świecie i 34. w regionie) oraz Poznań (66. na świecie i 36. w regionie). Do wyznaczania tras rowerowych polscy cykliści używali Map o 13% częściej niż rok temu.

Na całym świecie ludzie wybierają trasy, które są średnio o prawie 10% dłuższe niż w 2020 r. W miastach, takich jak Londyn i San Francisco, ludzie używają Map Google do znajdowania tras rowerowych dłuższych odpowiednio o 10% i 15% (w porównaniu z latem 2019 roku). W Irlandii wybierane trasy stały się średnio o 50% dłuższe niż jeszcze rok temu. Z kolei wśród cyklistów z Polski odnotowaliśmy wzrost o 16%.

Wyszukiwania związane z rowerami nadal zyskują na popularności na całym świecie. W Hiszpanii zapytania dotyczące sklepów rowerowych na Mapach wzrosły o ponad 600% w porównaniu z końcem kwietnia 2020 roku! W Polsce odnotowano wzrost o 17%.

Przydatne funkcje Google Maps dla rowerzystów

Google wprowadziła w swoich mapach online szereg funkcji, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez rowerzystów, między innymi:

Udostępnianie swojej aktualnej lokalizacji: rozwiązanie to pomaga na przykład w utrzymaniu kontaktu z grupą pozostałych rowerzystów, jeśli użytkownik chce jechać swoim tempem.

Funkcja zapamiętywania miejsca zaparkowania roweru: użytkownik może zapisać na Mapach miejsce zaparkowania zarówno samochodu, jak i roweru.

Funkcja dodawania przystanków na trasie: pozwala ona na planowanie wieloodcinkowych podróży.