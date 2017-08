Dziś premiera książki „Lem. Życie nie z tej Ziemi”

Jak Lem przeżył Holocaust? Czy kiedykolwiek uwierzył w komunizm? Co sobie kupił za honorarium z „Obłoku Magellana”? O co chodziło w „Solaris” i dlaczego Andrzej Wajda w końcu jednak nie nakręcił ekranizacji?

Jak korespondencyjna przyjaźń z Philipem K. Dickiem przerodziła się w nienawiść, w wyniku której Dick wysłał słynny donos na Lema do FBI? Czym się różniły pierwotne wersje „Fiaska”, „Głosu Pana” i „Kongresu futurologicznego” od tego, co Lem ostatecznie wysłał wydawcy?

Gdzie i kiedy Lem spróbował narkotyków i jakie miał przy tym doznania? Jak w PRL wyglądał zakup samochodu, domu, „New York Timesa”, wejściówki na Kasprowy Wierch, stacyjki do fiata czy marcepanowego batonika? I co to właściwie jest „sztamajza”? - odpowiedzi na te wszystkie pytania czytelnicy znajdą w książce „Lem. Życie nie z tej ziemi”.

Wojciech Orliński (ur. 1969) jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, od 1997 roku związanym z „Gazetą Wyborczą”. Od 2014 roku wykłada na wydziale dziennikarstwa i nowych mediów Collegium Civitas, a wcześniej był wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem wielu książek, w tym powieści science fiction „Polska nie istnieje”. Debiutował leksykonem lemologicznym „Co to są sepulki – wszystko o Lemie”. Prowadzi bloga „Ekskursje w dyskursie” (wo.blox.pl) i audycję „Piąteczek” w Radiu TOK FM.

