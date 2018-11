Dziś obchodzimy Światowy Dzień Czystego Powietrza. Zadbajmy o nie lepiej!

14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Czystego Powietrza.Nie mamy powodu do zadowolenia. Raport Najwyższej Izby Kontroli podaje, że w Polsce stężenie najbardziej szkodliwych dla zdrowia cząsteczek PM2,5 (pył atmosferyczny zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 nm) jest najwyższe w całej Unii Europejskiej! W pierwszej setce najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie blisko połowa - bo aż 45 - to miasta polskie. Szesnaście z nich już w połowie lutego 2018 przekroczyło swój roczny limit dopuszczalnych poziomów stężenia szkodliwych substancji. Rocznie z powodu złej jakości powietrza przedwcześnie umiera aż 40 tys. osób. Wobec takich danych nie można przejść obojętnie – należy działać!

1. Ocieplaj budynki

Największym wrogiem czystego powietrza jest smog. Jak podaje raport „Szóste Paliwo. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych kluczem do rozwiązania problemu smogu w Polsce. Korzyści dla właścicieli budynków oraz dla gmin i kraju.” główną przyczyną powstawania zanieczyszczeń w powietrzu jest niska emisja, czyli spaliny wydobywające się z kominów nieocieplonych domów jednorodzinnych. Mamy ich w Polsce aż 5,5 mln, a według ekspertów kompleksowego ocieplenia wymaga aż 3,6 mln.

Teraz zdecydowanie łatwiej jest zadbać o ocieplenie domu. Dzięki funkcjonującemu od września programowi „Czyste Powietrze”, każdy może otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie kompleksowego docieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i kotła na piec nowej generacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Ociepliłeś? Teraz wymień piec

Do 2014 roku w Polsce nie obowiązywały jeszcze żadne normy dotyczące jakości pieców. Na szczęście od tego czasu wiele się zmieniło: od lipca 2018 roku na rynku można kupić jedynie kocioł klasy piątej, a do 2026 roku każdy właściciel domu ma obowiązek dokonać jego wymiany. Najlepiej zrobić to jednak jak najszybciej: najnowszej klasy kotły emitują aż od 4 do 5 razy mniej pyłu i aż do 50 razy mniej tlenku węgla niż tzw. kopciuchy (kotły 1 klasy)! Dzięki temu można znacząco wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy.

Jeżeli wraz z wymianą pieca planujemy ocieplić budynek, to musimy pamiętać, by ocieplenie było pierwszą z prac termomodernizacyjnych - zawsze najpierw powinno się ocieplić dom, a dopiero potem wymienić piec. To pozwoli odpowiednio dobrać moc grzewczą kotła. Kompleksowa termomodernizacja, czyli najpierw ocieplenie, a potem wymiana kotła, to obniżenie kosztów ogrzewania nawet o 5 tys. zł i aż o 96% mniej smogu.

3. Posadź drzewa w okolicy

Drzewa są niezwykle skuteczne w oczyszczaniu powietrza z toksycznych gazów i pyłów, w tym także smogu, uczestniczą również w redukcji gazów cieplarnianych. Średniej wielkości drzewo pochłania aż 1 tonę dwutlenku węgla na 1m3 i produkuje przy tym 727 kg tlenu! Liście drzew działają podobnie jak filtry – pochłaniają powietrze wraz z unoszącymi się pyłami i związkami chemicznymi. Aby poprawić jakość powietrza w okolicy, warto w przydomowym ogródku posadzić kilka drzew i krzewów – można też, we współpracy z gminą czy dzielnicą, zorganizować wspólne sadzenie drzew. To świetny sposób na spędzenie weekendu z rodziną czy sąsiedzką integrację, a przy okazji troska o zdrowie i powietrze, którym oddychamy.

4. Ogranicz produkcję odpadów

W jednym z ostatnich badań przeprowadzanych przez Ministerstwo Środowiska, aż 45% Polaków przyznało, że największym problemem środowiska jest zbyt duża ilość odpadów. Większość z nich, ze względu na brak odpowiedniej segregacji, nie zostaje poddana recyklingowi tylko ląduje na wysypiskach śmieci bądź w spalarniach i zatruwa powietrze, którym oddychamy. Jednym z najefektywniejszych i zarazem najprostszych rozwiązań tego problemu jest ograniczenie produkcji śmieci w gospodarstwie domowym. Do tego zachęca także coraz popularniejszy na świecie ruch „zero waste”/„less waste”. Od czego zacząć? Najlepiej od ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych, które stanowią aż 80% wszystkich śmieci pływających w oceanach. Największym winowajcą jest plastik – zwykła reklamówka produkowana jest w kilka sekund, korzystamy z niej średnio ok. 30 minut, a rozkłada się ona ok. 400 lat! Na zakupy chodźmy z własnymi siatkami i torbami, a zamiast plastikowych butelek wybierajmy szklane. Dotyczy to zwłaszcza wody mineralnej – możemy ją z powodzeniem zastąpić wodą z kranu. Starajmy się wykorzystywać jak najwięcej przedmiotów wielorazowego użytku i zrezygnujmy z jednorazowych ścierek, kubków czy słomek.

Pamiętajmy, że mamy indywidualny wpływ na redukcję emisji zanieczyszczeń – najważniejsze jest ocieplanie naszych domów dobrym materiałem izolacyjnym. To nie tylko spore oszczędności w portfelu, ale i gwarancja zdrowia nie tylko dla nas, ale i przyszłych pokoleń.

Źródło: Rockwool