Dziennik lekcyjny jest informacją publiczną i ma być udostępniony na wniosek (przynajmniej niektóre strony) - wyrok

Czy szkolne dzienniki są informacją publiczną. Odpowiedź na to pytanie daje Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt IV SAB/Gl 79/16).

To jest informacja publiczna

Pewien mężczyzna zwrócił się do dyrektora zespołu szkół specjalnych z wnioskiem o udostępnienie stron Dziennika. Mówiąc ściślej chodziło o strony z tematami zajęć. Mężczyzna uznał, że taka informacja powinna być udostępniona w trybie dostępu do informacji publicznej.

Dyrektor szkoły nie wydał informacji ani nie wydał decyzji administracyjnej o odmowie jej wydania. Po prostu poinformował mężczyznę, że dzienniki lekcyjne nie podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej. Wnioskujący złożył skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sąd nie miał wątpliwości co do bezczynności dyrektora. Wszak nie doszło do udostępnienia informacji ani nie wydano decyzji administracyjnej o odmowie. W Dzienniku Internautów już nie raz pisaliśmy, że nie jest wystarczające samo informowanie wnioskującego o nieudostępnieniu informacji. Należy przynajmniej wydać decyzję odmowną i tę decyzję trzeba uzasadnić.

Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że dzienniki lekcyjne stanowią informację publiczną.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (...) stanowi, że dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania (...). Zgodnie natomiast z § 10 ust. 1 rozporządzenia dziennik lekcyjny jest dokumentem w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym. Istotnym jest przy tym to, że informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i technicznie wytworzone przez organ administracji publicznej, ale przymiot taki będą posiadać także te, których organ używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań. Okoliczność dysponowania (...) stosownymi dokumentami stanowiącymi informację publiczną powoduje, iż zasadnym jest przyjęcie, że nie udzielając takiej informacji pozostaje on w bezczynności w załatwieniu wniosku - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Uwaga o prywatności

Czytelnicy zwrócą zapewne uwagę, że dziennik lekcyjny zawiera dane osobowe - nazwiska uczniów, dane rodziców itd. Zauważmy jednak, że w opisywanej sprawie wnioskujący prosił o strony z tematami. Gdyby ktoś poprosił o informacje na temat konkretnych uczniów to zasadne wydawałoby się ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności (taką możliwość przewiduje art. 5 ustawy). Jednak w tym przypadku chodziło o strony z tematami zajęć.

Dokument źródłowy

Poniżej, dla zainteresowanych, kopia orzeczenia WSA w Gliwicach.

WyrokWSAwGliwicach by Dziennik Internautów on Scribd

