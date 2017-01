Dziennik Internautów naruszył prawa autorskie? Nie! To tylko antypiracki BookID

Dziennik Internautów często dołącza do swoich tekstów źródłowe dokumenty np. teksty projektów ustaw, uzasadnienia wyroków, raporty lub dokumenty koncepcyjne instytucji rządowych itd. W tym celu korzystamy z usługi Scribd, która umożliwia nam gromadzenie biblioteki dokumentów oraz wklejanie ich na naszą stronę. Uważamy to za ważny element naszej pracy szczególnie dlatego, że niektóre z tych dokumentów z czasem znikają ze stron rządowych lub baz orzeczeń. Zdarzało się już, że dziennikarze z innych serwisów polegali na kopiach zachowanych przez nas. Jak dotąd zebraliśmy 543 dokumenty i ciągle dochodzą nowe.

Niestety jeden z tych dokumentów został wczoraj zablokowany z powodu... a jakże... możliwości naruszenia praw autorskich. Chodziło o raport na temat ataków Rosji na system wyborczy w USA. Pod naszym artykułem na temat reakcji USA umieściliśmy kopię raportu wydanego przez US-CERT. W chwili pisania tego tekstu zamiast dokumentu widoczna jest taka informacja.

Czy Dziennik Internautów naruszył prawo autorskie? Nie. Dokument wydany przez US-CERT jest wytworem amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powstał w ramach działalności organizacji rządowej i z tego powodu jest w USA uznawany za domenę publiczną. Kopie tego raportu znalazły się na wielu innych stronach np. w zasobach Wikimedia Commons. Naprawdę nie było powodu aby Scribd usuwał ten plik.

Co ciekawe, sam Scribd powiadomił nas, że tymczasowo zablokował nasz plik, mimo że nie musiało dojść do żadnego naruszenia. Oto fragment maila jakiego dostaliśmy.

This does not mean that an infringement has occurred, or that you have done anything wrong. BookID is part of Scribd's diverse efforts to reinforce the rights of intellectual property rights holders. BookID is reviewing documents on Scribd over the next few weeks for possible matches to copyrighted content. The volume of content prohibits us from proactively reaching out before content is disabled.

There are several reasons why this removal may have occurred. Authors that publish via distribution services like BookBaby, Xlibiris and AuthorHouse may experience temporary removal of duplicate content on Scribd. The presence of classic literature, educational textbooks, religious texts, legal analysis, court cases, and other content in the BookID system may temporarily affect legitimate content in your account during the sweep. Scribd is actively tuning BookID to reduce these types of removals.