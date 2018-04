Dzień Ziemi 2018 sprzeciwem wobec zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi

Produkcja i zużycie plastiku sprawiły, że oceany — największy naturalny zasób naszej planety — padły ofiarą zmasowanego ataku. Kult wyrzucania skutkuje przedostawaniem się do oceanów ponad ośmiu milionów ton plastiku rocznie, a naukowcy przewidują, że do roku 2050 w oceanach będzie więcej tworzyw sztucznych niż ryb. Plastik nigdy nie rozkłada się całkowicie, a jedynie rozpada na mniejsze części. Znakomita większość plastiku pływającego w oceanach to cząstki o wielkości nieprzekraczającej 5 mm, w efekcie czego ryby często mylą je z fitoplanktonem. Każdy, kto zjada „przeciętną ilość” owoców morza, spożywa również około 11 tysięcy cząsteczek tworzyw sztucznych rocznie. Nie jest to dobra wiadomość, ponieważ nadmierne narażenie na działanie chemikaliów z tworzyw sztucznych może prowadzić do określonych form nowotworów, zaburzeń immunologicznych oraz otyłości. Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi wpływa nie tylko na życie morskie — w ogromnym stopniu przyczynia się także do zmian klimatycznych. Jak zatem możemy przyczynić się do powstrzymania tego zjawiska?

Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę plastik odgrywa w naszym życiu (i jak dużą zapewnia nam wygodę), dlatego całkowita rezygnacja z niego jest wciąż bardzo trudna. Mimo to wszyscy możemy dokonać wokół siebie niewielkich zmian, które w efekcie przyczynią się do znacznej poprawy sytuacji.

Dzięki, ale nie: bardzo łatwy sposób na zmniejszenie skali zużycia plastiku stanowi zwyczajna odmowa jego przyjęcia. Za doskonały przykład służą w tym przypadku plastikowe słomki dodawane do napojów w barach i restauracjach. Dobry sposób na ograniczenie zużycia plastiku stanowi również unikanie produktów, w przypadku których użyto zbyt dużej jego ilości jako opakowania, a także rezygnacja z nadmiernej liczby plastikowych toreb używanych do pakowania produktów spożywczych.

Rezygnacja z przedmiotów jednorazowego użytku: ważne jest, aby zmienić nasze podejście do krótkoterminowego używania przedmiotów. To oczywiste, że korzystanie z przedmiotów jednorazowego użytku może być wygodniejsze, jednak już niewielkie zmiany mogą przynieść znaczące korzyści w dłuższej perspektywie. Możemy na przykład przynosić własny kubek do ulubionej kawiarni (co więcej, wiele sieci oferuje już dodatkowe zniżki promujące takie podejście) lub używać płóciennej torby na zakupy zamiast plastikowej.

Recykling, recykling i jeszcze recykling: zanim wyrzucimy dany produkt, warto sprawdzić symbole recyklingu. Jeśli nie umieścimy plastikowych produktów w odpowiednich koszach na odpady, zakończą swój żywot na wysypiskach.Kolejny problem stanowią tzw. elektrośmieci. Wiele osób wymienia dziś laptopy i telefony co kilka lat, w efekcie czego w samym tylko 2016 r. nasza populacja wygenerowała 44,7 miliona ton elektrośmieci, z czego recyklingowi poddano zaledwie 20%. Przed wyrzuceniem danego urządzenia warto sprawdzić, czy jego producent oferuje usługę recyklingu.

Przemyślany wybór marek: wiele marek — niezależnie od typu oferowanych produktów lub usług — przykłada dziś dużą wagę do zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Warto zatem poświęcić czas, aby znaleźć marki, które przypadną nam gustu, a jednocześnie będą dbać o środowisko.

Wspólne działania na rzecz wyeliminowania tworzyw sztucznych: ograniczenie zużycia plastiku jest niezwykle ważne, jednak niezbędny krok stanowi wyeliminowanie jak największej ilości odpadów tworzyw sztucznych. Doskonałym przykładem jest w tym przypadku organizowanie akcji na rzecz sprzątania plaż i dróg wodnych — w ten sposób możemy odwrócić szkody, które nasza populacja zdążyła już wyrządzić. To także świetna okazja, aby zachęcić do działania znajomych, współpracowników lub lokalne społeczności, aby mogli zrozumieć, jak ważne jest wspólne zwalczanie tego problemu.

