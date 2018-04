Dzień Własności Intelektualnej - kobiety zmieniają świat

Celem święta jest podkreślenie znaczenia pracy twórców i wynalazców. To również okazja, by mówić o znaczeniu patentów, znaków towarowych, wzornictwa przemysłowego oraz praw autorskich we wspieraniu innowacji i kreatywności. W tym roku organizatorzy zwracają uwagę na inteligencję, odwagę, ciekawość i pomysłowość kobiet, które inspirują zmiany w świecie i kształtują naszą przyszłość.

Każdego dnia kobiety wymyślają kluczowe rozwiązania i wynalazki, poprawiające jakość życia i ułatwiające ludziom zrozumienie skomplikowanych zagadnień, od astrofizyki po nanotechnologię, od medycyny po sztuczną inteligencję i robotykę. Znaczenie i inspirujący wpływ kobiet to siła, które zmieniają nasz świat. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej kobiety przejmują rolę przywódców, ich głos w nauce, sztuce, biznesie jest też bardziej słyszalny. Dzięki temu starania o poprawę sytuacji zdrowotnej na świecie, walka z ubóstwem i zanieczyszczeniem środowiska mogą okazać się skuteczniejsze. W dziedzinie twórczości kobiety wymyślają kulturę na nowo, testują granice sztuki i ekspresji artystycznej.

Tegoroczne obchody są okazją do zastanowienia się, jak można wesprzeć innowacyjne i kreatywne kobiety we wprowadzeniu ich pomysłów w życie. Z danych WIPO wynika, że w skali globalnej kobiety mają utrudniony dostęp do systemów własności intelektualnej. Mniej niż jedna trzecia międzynarodowych zgłoszeń patentowych złożonych w 2015 była autorstwa kobiet. Niedostateczny jest również udział kobiet w świecie twórczości - Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje na przykład, że tylko 7% reżyserów i 20% scenarzystów na świecie to kobiety.

Źródło WIPO.