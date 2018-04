Dzieci mobilnie (nie)świadome

Z raportu „Smart Kids” przygotowanego przez Digital Virgo i Comecode, we współpracy z Mobile Institute wynika, że aż 82% dzieci korzysta z urządzeń mobilnych. Dają one szybki dostęp do wielu rozwijających treści, ale także stron, których nie powinny przeglądać – zawierających podejrzane czaty, treści pornograficzne czy pełne przemocy gry.

Niekontrolowane korzystanie dzieci z internetu może rodzić wiele nieprzyjemnych sytuacji zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Mogą one m.in. przypadkowo ściągnąć zainfekowany plik, pobrać podejrzane aplikacje, zapisać się na strony z płatną subskrypcją lub zamówić drogi sprzęt z e-sklepów. Niestety konsekwencje tych działań muszą ponieść ich opiekunowie.

