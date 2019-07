Działasz w telemarketingu? Dowiedz się, gdzie możesz dzwonić

Zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego nie można zadzwonić do abonenta w celach marketingowych bez jego zgody. Zdaniem prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przepis ten odnosi się również do połączeń wykonanych do abonentów prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek.

Za naruszenie tego przepisu (nawiązanie ponad 30 tys. połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym) prezes UKE nałożył na firmę Koksztys SA 80 tys. złotych kary. W jego ocenie, to na spółce, jako na podmiocie zlecającym przeprowadzenie akcji, spoczywał obowiązek wykazania posiadania uzyskanych uprzednio zgód.

UKE samo przyznaje, że jest to zakres szerszy, niż wymaga art. 13 ust. 5 dyrektywy o prywatności, który chroni przed spamem i telefonami abonentów, będących osobami fizycznymi.

Opinie urzędów na ten temat są podzielone. Bardziej liberalne stanowisko niż UKE zaprezentował Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Uznał, że dzwonienie do losowo wybranych abonentów nie wymaga ich uprzedniej zgody, ale w określonych okolicznościach. Nie ma jednak pewności, czy inne sądy podzielą taki pogląd. Dlatego prawnicy nie mają wątpliwości, że nadszedł czas na dyskusję o zmianie przepisów.

Źródło: Prawo.pl