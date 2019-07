Działasz w branży IT? Masz szansę na zarobki wyższe nawet o 30%

Badanie przygotowane przez firmę Sedlak & Sedlak wykazało, jaki wpływ mają zdobyte certyfikaty na wysokość zarobków m.in. kierowników działów IT, team leaderów, programistów, administratorów systemów IT, sieci, testerów oprogramowania, czy inżynierów wsparcia technicznego.

Raport podsumowujący wynagrodzenia z zeszłego roku wykazał, że pracownicy posiadający odpowiedni certyfikat IT zarabiają o 16% więcej niż ich koledzy nie posiadający odpowiednich zaświadczeń. W przypadku kierowników działów IT pensja może wzrosnąć nawet o 30%. Wnioski z badań są jednoznaczne. Posiadanie odpowiedniego zaświadczenia, czy certyfikatu w branży IT prowadzi do awansu zawodowego pracowników.

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak & Sedlak

Niski koszt szkoleń, wysokie kompetencje

Podniesienie własnych kompetencji i pozycji na rynku pracy nie musi wiązać się z gigantycznymi kosztami po stronie pracownika lub pracodawcy. Jak tłumaczy Justyna Puchała z centrum szkoleniowego DAGMA, stosunkowo mała liczba osób zdaje sobie sprawę z tego, że Krajowy Fundusz Gwarancyjny oraz unijne środki z Bazy Usług Rozwojowych umożliwiają uzyskanie nawet do 100% dofinansowania inwestycji w wiedzę pracowników, certyfikacje czy egzaminy. Wystarczy złożyć wniosek, aby otrzymać wsparcie i niskim kosztem zdobyć wiedzę i kompetencje potrzebne na rynku pracy.

Potrzebę posiadania odpowiednich certyfikatów potwierdza Daniela Škripkova, kierownik działu HR firmy ESET, producenta rozwiązań antywirusowych. W jej opinii bardzo ważne jest nadążanie za zmianami technologicznymi oraz zdobywanie nowej wiedzy technicznej przez pracowników. Škripkova potwierdza tezę badań wynagrodzeń i mówi wprost: certyfikaty potwierdzają posiadane umiejętności. Pomagają w zdobyciu zatrudnienia oraz przyszłych awansach.

Źródło: ESET