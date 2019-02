Działania w zgodzie z RODO wpływają korzystnie na proces sprzedaży

Zgodnie z ekspertyzą Data Privacy Benchmark Study sporządzoną przez specjalistów CISCO, organizacje, które zadbały o to, aby spełnić wymogi RODO doświadczyły krótszych opóźnień w sprzedaży do obecnych klientów, związanych z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji: 3,4 tygodnia, w porównaniu z 5,4 tygodnia w firmach deklarujących najmniejszą gotowość na RODO. Całkowity średni czas opóźnień w sprzedaży do obecnych klientów wyniósł 3,9 tygodnia. Dla porównania, rok temu wyniósł on 7,8 tygodnia. Firmy gotowe na RODO podkreślały, że doświadczały mniej przypadków naruszeń danych, cyberataki dotyczyły mniejszej liczby rekordów, a czas braku dostępu do systemów firmowych był krótszy.

W przypadku firm gotowych na RODO, ryzyko znacznej straty finansowej spowodowanej cyberatakiem było znacznie mniejsze. Ponadto 75% uczestników badania przyznało, że dostrzega zalety inwestycji w ochronę danych, w tym większą zwinność operacyjną oraz wyższy poziom innowacji. Respondenci przyznają, że jest to wynik wprowadzenia właściwych procedur kontroli danych, uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz poprawy efektywności przedsiębiorstwa dzięki lepszej organizacji oraz katalogowaniu danych.

87% firm przewiduje opóźnienia w cyklu sprzedażowym związane z obawami obecnych lub przyszłych klientów odnośnie prywatności ich danych. Dla porównania, w zeszłym roku takiej odpowiedzi udzieliło 66% badanych. Jest to najprawdopodobniej wynik wzrostu świadomości klientów spowodowany wejściem w życie RODO oraz ostatnimi doniesieniami medialnymi o przypadkach naruszeń danych.

Opóźnienia w sprzedaży, w poszczególnych krajach wynosiły odpowiedniego pomiędzy 2,2 a 5,5 tygodnia. Najmniejsze opóźnienia miały miejsce we Włoszech, Turcji i Rosji, a największe w Hiszpanii, Brazylii i Kanadzie. Wydłużone opóźnienia mogą występować w obszarach, gdzie wymagania związane z poufnością danych są wyjątkowo restrykcyjne lub są w trakcie zmiany. Opóźnienia w sprzedaży mogą powodować spadek dochodów, co z kolei wiąże się z potrzebą wypłaty odszkodowań, finansowaniem zewnętrznym oraz relacjami inwestorskimi. Opóźniona sprzedaż może również zmienić się w sprzedaż utraconą, gdy klient uda się do konkurencji lub w ogóle zrezygnuje z zakupu. Jako główne przyczyny opóźnień w sprzedaży, respondenci badania wskazali rozpatrywanie zapytań klientów odnośnie prywatności danych, tłumaczenie informacji dotyczących prywatności danych na język klienta, informowanie o polityce prywatności danych lub wprowadzanie zmian w produktach tak, aby spełniały oczekiwania klientów związane z prywatnością. Tylko 37% firm deklarujących zgodność z RODO doświadczyło naruszeń danych, których koszt przekraczał 500 tys. dol., w porównaniu z 64% najmniej gotowych na RODO przedsiębiorstw.

W badaniu wzięło udział ponad 3200 specjalistów ds. bezpieczeństwa i prywatności z 18 krajów, reprezentujących główne branże.

Źródło: CISCO