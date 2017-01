Działalność gospodarczą można już zarejestrować przez telefon

– Wprowadzamy możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej przez telefon. Dotychczas wniosek można było wypełnić w urzędzie albo przez internet, teraz rozszerzamy tę możliwość o kolejny kanał – mówi agencji Newseria Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Do założenia działalności gospodarczej niezbędny jest wpis w Centralnej Ewidencji i Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej wniosek do CEIDG jest wolny od opłat. System odsyła wnioskodawcy potwierdzenie, a cała procedura jest stosunkowo prosta i zajmuje niewiele czasu.

Teraz założenie firmy ma być jeszcze prostsze, ponieważ resort rozwoju wprowadza właśnie możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej przez telefon. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje dane potrzebne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu CEIDG. W kolejnym kroku wnioskodawca otrzymuje wiadomość SMS z numerem wniosku. Musi okazać go w dowolnym urzędzie gminy, gdzie urzędnik wydrukuje wniosek do podpisu. Procedurę można dokończyć również elektronicznie, za pomocą podpisu elektronicznego.

– Przedsiębiorca może zadzwonić i bezpośrednio z domu porozmawiać z konsultantem, wypełnić wniosek i wyjaśnić ewentualne niejasności. Na zakończenie konsultant prześle SMS-em numer wniosku, z którym należy się udać do urzędu i złożyć podpis. Jeżeli przedsiębiorca ma już podpis kwalifikowany, może też zarejestrować się na naszych stronach i formalnie się podpisać – wyjaśnia Tadeusz Kościński.

Telefoniczna rejestracja działalności gospodarczej jest już dostępna pod numerem 801 055 088. Przedsiębiorcy mogą pod tym numerem skorzystać również z innych usług, na przykład z opcji telefonicznych powiadomień o zbliżających się ważnych terminach oraz istotnych zmianach w przepisach.

– To duże udogodnienie, ponieważ przez telefon można nie tylko zarejestrować działalność gospodarczą, lecz także zmienić dane we wniosku, zawiesić albo zlikwidować działalność. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na informacje zwrotne, ponieważ my również będziemy się z nimi kontaktować, na przykład żeby przypomnieć o zbliżających się ważnych zdarzeniach – mówi Tadeusz Kościński.

Nowa usługa jest realizowana przez Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, które działa przy resorcie rozwoju. Zdaniem Tadeusz Kościńskiego będzie to duże ułatwienie zwłaszcza dla osób, które nie mają czasu na wizytę w urzędzie albo mają kłopot z obsługą internetowej wersji serwisu dla przedsiębiorców.

– Niektórzy przedsiębiorcy wolą iść do urzędu, część chce wypełnić cały wniosek przez internet, a jeszcze inni obawiają się internetu albo nie mają do niego dostępu. Jeżeli chcą na bieżąco coś wyjaśnić albo dla własnego komfortu wolą rozmawiać bezpośrednio z innym człowiekiem, to kanał telefoniczny im to umożliwi – mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju podkreśla, że usługa umożliwiająca założenie firmy przez telefon to pionierskie rozwiązanie w skali całej administracji publicznej. Resort zapowiada, że jest to kolejny krok w kierunku nowoczesnej e-administracji, a w planach jest pakiet podobnych rozwiązań.

– To część całego pakietu, który chcemy wdrożyć. Przez ostatni miesiąc prowadziliśmy alpha testing, a teraz uruchamiamy beta testing. To wciąż jeszcze usługa pilotażowa, ale na dużą skalę. Spodziewamy się, że już pod koniec miesiąca będzie masowo wykorzystywana – mówi Tadeusz Kościński.

