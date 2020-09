Dystansowanie z uwagi na epidemię Covid-19 nie dotyczy już tylko pracowników. Kogo i dlaczego należy jeszcze "trzymać na dystans"?

Pracownik – po zalogowaniu się przez firmową sieć, czy to za pomocą komputera, tabletu czy telefonu pracownik widzi niezbędne czynności do wykonania. Jeśli są czynności serwisowe (zgłoszenia, awarie, usterki) zaczyna je realizować. Zmiany stanów, komentarze, zmiany przypisania, dokumentacja zdjęciowa dołączana bezpośrednio z urządzeń mobilnych ułatwiają szybkie przekazywanie informacji do innych osób. Po wybraniu obszaru przeglądów/inspekcji otrzymuje listę prac kontrolnych do wykonania. Po wybraniu dowolnej czynności pracownik otrzymuje listę zadań do wykonania – pytania, pomiary oraz dodatkowe zadania. Po wykonaniu tych czynności może nanieść swój podpis na panelu dotykowym. System automatycznie wygeneruje do tych czynności gotowe protokoły w formie elektronicznej. Wszystkie te czynności pracownik może wykonywać za pomocą popularnych urządzeń mobilnych, ale również za pomocą urządzeń typu rugged (przeznaczonych do wymagających warunków środowiskowych) i pracować z nimi w trybie offline bez dostępu do sieci wykonując wszystkie w/w czynności.