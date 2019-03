Dyskryminacja czołowych operatorów kablowych i ich klientów?

Wszystkie projektowane decyzje mają nakładać obowiązki na sześciu wybranych operatorów kablowych, tym samym dyskryminując tych przedsiębiorców. Ponadto publikacji projektów decyzji nie poprzedzono wymaganymi przez prawo analizami rynku, a przed Prezesem UKE nie toczyły się żadne spory międzyoperatorskie w tym przedmiocie.

Jaka konkurencyjność?

Według Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, regulacja dostępu do kabli w budynkach jest kolejnym elementem polityki Prezesa UKE, zapowiedzianej na początku jego kadencji, której celem jest regulacja operatorów kablowych, bez wskazania na realne potrzeby rynku. Zdaniem PIKE w przypadku operatorów kablowych projektowane decyzje są szczególnie dotkliwe, gdyż ich kable są niepodzielne – oznacza to brak możliwości równoległego świadczenia usług dwóch operatorów na jednym kablu. W efekcie, klient zmuszony jest do korzystania z usług wyłącznie jednego operatora. Przedsiębiorców szczególnie niepokoi fakt, że Prezes UKE nakłada kosztowne obowiązki regulacyjne na operatorów kablowych, przy jednoczesnej deregulacji Orange, co może skutkować remonopolizacją rynku, ograniczeniem konkurencji i jakości usług. Wskazują także, że ze względu na brak inwentaryzacji i 30-letnią praktykę funkcjonowania branży, istnieje ryzyko utraty ciągłości usług dla obecnych klientów. W wyniku działań regulacyjnych, mogą one zostać odłączone obecnym klientom, zarówno celowo, jak i przypadkowo. Efektem tego może być pozbawienie wielu gospodarstw domowych dostępu do usług cyfrowych.

Jerzy Straszewski, prezes PIKE, uważa, że proponowana obecnie regulacja dostępu do kabli idzie w poprzek konkurencji infrastrukturalnej, degraduje modele biznesowe oparte na hurtowym, komercyjnym oferowaniu dostępu do infrastruktury, zniechęca do inwestowania w nowoczesną infrastrukturę i pogłębia zapóźnienie infrastrukturalne naszego kraju.

Uderzenie w inwestycje, konsumentów i konkurencję jakościową

Zdaniem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej projektowane decyzje zmierzają do ograniczenia budowy nowej infrastruktury i z definicji ograniczą również konkurencję infrastrukturalną, napędzającą podnoszenie jakości świadczonych usług. Temu celowi służyć miały wydane przez Prezesa UKE decyzje w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej i kanalizacji telekomunikacyjnej budynku, które weszły w życie 15 marca br. W ich efekcie, w danym budynku dostępna może być infrastruktura kilku operatorów, co gwarantowałoby większy wybór klientom. Skutki regulacji mogą dotknąć około 4,5 miliona gospodarstw domowych, obsługiwanych przez 6 operatorów wytypowanych przez Prezesa UKE. Są to gospodarstwa domowe głównie z obszarów miejskich, gdzie funkcjonuje wysoka konkurencja o klienta. Przejawia się ona m.in. wysoką presją cenową i stałym wzrostem prędkości przesyłu. Działając w celu ograniczenia duplikacji infrastruktury, Prezes UKE zmierza faktycznie w kierunku ograniczenia konkurencji w miastach. Jednocześnie, z regulacji wyłączone zostały pozostałe gospodarstwa, tj. niemal 2/3 wszystkich polskich gospodarstw, głównie z mniejszych miast i terenów wiejskich. Regulacja ograniczy bodźce do budowania nowej infrastruktury przez operatorów wskazanych przez Prezesa UKE, a w efekcie będzie pogłębiać zacofanie infrastrukturalne mniejszych miejscowości.

Źródło: PIKE