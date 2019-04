Dyski PCIe vs złącze SATA - walka o rynek

W ostatnich latach na rynku pamięci masowych doszło do diametralnych zmian. Przez pewien czas nośniki SSD stanowiły przede wszystkim narzędzie dla profesjonalistów, ale z czasem stały się standardowym nośnikiem dla wszystkich użytkowników. Technologiczny postęp zaszedł jeszcze dalej, kiedy dyski półprzewodnikowe wyposażone zostały w interfejs PCIe, pozwalający na osiąganie znacznie większych prędkości.

Przez lata nośniki PCIe były wyraźnie droższe od modeli SATA, ale z biegiem czasu, biorąc pod uwagę spadek cen kości pamięci flash i cen kontrolerów PCIe, ta różnica zaczęła się zmniejszać. Aktualnie za dysk PCIe o pojemności 512 GB należy zapłacić mniej więcej tyle, ile przed rokiem kosztowała wersja 256 GB.

Różnica zmniejsza się także jeśli chodzi o udział w rynku. Według informacji portalu DigiTimes, dyski z interfejsem PCIe jeszcze w 2019 roku zdobędą nawet 50% rynku SSD. Dziennikarze DigiTimes zaznaczyli również, że w tym roku zapotrzebowanie na dyski SSD wzrośnie o 20-25% i w dużej mierze to nośniki z PCIe zagospodarują tę przestrzeń. O ich rosnącej popularności świadczy fakt, że coraz więcej producentów SSD uwzględnia je w swoich najbliższych planach.

PCIe - co to takiego?

PCIe to złącze na płycie głównej komputera, do którego możemy podłączyć kartę graficzną, sieciową, dźwiękową, lub właśnie dysk SSD. Wśród jego zalet wyróżnić należy m.in. wyższy maksymalny przesył danych, a także dokładniejsze wykrywanie i raportowanie błędów. Złącza na płycie głównej mieszczą nawet do 16 ścieżek, które służą do przesyłu danych.

Sprowadzając to do SSD, dyski ze złączem PCIe pozwalają aktualnie na osiąganie prędkości odczytu i zapisu sekwencyjnego na poziomie 3200/2100 Mb/s (na przykładzie Plextor M9PeY), podczas gdy nośniki SATA ograniczają te prędkości do około 560 Mb/s jeśli chodzi o odczyt danych oraz około 520 Mb/s jeśli chodzi o zapis.

Czy warto kupić SSD PCIe?

Jeśli komputer obsługuje taki standard, a w większości urządzenia są do niego przystosowane, wybór nośnika z interfejsem PCIe wydaje się być w pełni uzasadniony. Różnicę dostrzeżemy nie tylko w codziennym użytkowaniu, ale przede wszystkim w pracy - montażu wideo czy obróbce grafiki.

Źródło: Plextor