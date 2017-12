Dyrektywa i dwa rozporządzenia o VAT - nowe życie e-commerce. Tylko jakie?

Zgodnie z decyzją unijnych ministrów finansów, podatek VAT ma być płacony w państwie, w którym znajduje się kupujący, zamiast - jak do tej pory - w kraju, gdzie został kupiony towar. Ma to wpłynąć na bardziej sprawiedliwy podział wpływów podatkowych między krajami UE. Według oszacowań UE, ma to szczególne znaczenie w przypadku e-commerce - zdaniem Unii oszustwa na podatku VAT w tym kanale sprzedaży wynoszą 5 mld euro rocznie.

Zostaje także zniesiony wyjątek, wedle którego przesyłki spoza UE o wartości niższej niż 22 euro są zwolnione z podatku VAT. Ma to poprawić pozycję konkurencyjną firm w UE i ograniczyć nadużycia. Jak podaje Unia, część przesyłek spoza UE celowo jest niedoszacowanych.

Poza tym, podatek ma być pobierany (podobno w prosty sposób) przez ogólnoeuropejski portal internetowy. Czas na wdrożenie zapisów dyrektywy kraje UE mają do końca 2020 roku.

Kto zyska, kto straci? Zobacz, co piszą inne portale:

