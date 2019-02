Dynamizm plus wielokanałowość - w kilku zdaniach o ciekawym przejęciu

SumUp w Polsce działa od 2014 r. i od początku rozwija się w dynamicznym tempie, które uległo przyspieszaniu po zmianach w zakresie używania kart płatniczych i uruchomieniu inicjatyw rządowych, takich jak Fundusz Obrotu Bezgotówkowego. Brytyjska spółka w ostatnim czasie podjęła strategiczne decyzje o rozszerzeniu swojego portfolio, które w efekcie doprowadziły do zainteresowania się Shoplo – startupem, który pozwala w szybki sposób rozpocząć sprzedaż online. Platforma oferuje użytkownikom szablony stron oraz prosty edytor drag&drop, dzięki któremu każdy w kilka minut może stworzyć własny sklep internetowy. Narzędzie oferuje przedsiębiorcom także dostęp do innych niezbędnych usług, aby prowadzić biznes online - m.in. logistycznych (wysyłka zagraniczna), finansowych (wystawianie faktur i dokonywanie płatności), marketingowych (czat, kupony rabatowe, kampanie e-mail), a także do sprzedaży wielokanałowej, która jest wyróżnikiem na tle konkurencji. Platforma umożliwia bowiem sprzedaż na wielu różnych platformach – np. eBay, Facebook czy Etsy – za pomocą jednego panelu zarządzania.

Dla polskiej platformy fuzja oznacza możliwości rozwoju, dostęp do nowych rynków i ponad miliona aktywnych sprzedawców, z którymi na co dzień pracuje SumUp. Firmy planują powiększyć zespół w Polsce.

Polska szybko staje się jedną z najbardziej aktywnych scen startupowych w Europie oraz inkubatorem dla przyszłościowych, innowacyjnych pomysłów w dziedzinie technologii internetowych, medycznych i finansowych. Akwizycja Shoplo stanowi potwierdzenie, że nad Wisłą powstają firmy, które cieszą się dużym zainteresowaniem za granicą.

Źródło: SumUp