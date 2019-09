Dwadzieścia faktów na dwudziestolecie wi-fi

1971: Wczesne początki Wi-Fi: Na Uniwersytecie Hawajskim powstaje system sieciowy ALOHAnet, który stanowi podstawę do dalszego rozwoju komunikacji bezprzewodowej, a także późniejszego powstania sieci wi-fi.

1997: Pojawia się standard 802.11: Wprowadzona zostaje pierwsza wersja standardu 802.11, pozwalającą na uzyskanie przepustowości do 2MB/ s.

1999: Powstaje WECA: Pół tuzina firm technologicznych, w tym Aironet, który został później przejęty przez Cisco, utworzyło Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). W 2002 roku WECA zmieniło nazwę na Wi-Fi Alliance.

1999: 802.11b - pierwszy standard wi-fi: Ogłoszenie standardu 802.11b - pierwszego, który pojawił się pod nazwą wi-fi. Charakteryzowała go większa szybkość i użyteczność w stosunku do standardu 802.11. Ten moment uznawany jest przez wielu za prawdziwy początek rewolucji, jaką wprowadził rozwój sieci bezprzewodowej.

1999/2000: Pojawiają się pierwsze komercyjne urządzenia oparte o 802.11b: wi-fi zaczyna pojawiać się w urządzeniach komercyjnych, w tym w popularnych laptopach. Od tego momentu komputer staje się naprawdę mobilny. Sieć wi-fi zaczyna zyskiwać na znaczeniu wśród konsumentów.

2002: Cisco pomaga branży zrobić krok do przodu: na rynek wychodzi darmowy program licencyjny Cisco Compatible eXtensions, który umożliwia pracę rozwiązaniom wi-fi innych producentów z sieciami bezprzewodowymi Cisco, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

2004: wi-fi sięga nieba: Odbywa się pierwszy komercyjny lot oferujący pasażerom dostęp do sieci wi-fi.

2005: wi-fi oficjalnie gości w słownikach: Wyrażenie zostaje dodane do słownika amerykańskiej odmiany języka angielskiego Merriam-Webster.

2009: 802.11n rewolucjonizuje branżę: Wprowadzenie nowego standardu 802.11n (Wi-Fi 4). Dzięki zastosowaniu technologii MIMO, standard 802.11n umożliwił zwiększenie prędkości transmisji, co pozwoliło na pomnożenie ilości strumieni danych oraz liczby anten. Maksymalna szybkość transmisji wzrosła prawie dziewięciokrotnie (54 Mbps vs. 450 Mbps).

2010: Nowa fala innowacji Cisco: Technologia Cisco CleanAir została wprowadzona w serii access pointów Aironet 3500, pozwalając na automatyczną identyfikację zakłóceń oraz przekierowywanie użytkowników na inne, mniej obciążone kanały.

2011: Trend hot spotów: Liczba hot spotów wi-fi na całym świecie przekracza milion.

2012: Udomowione wi-fi: Jedna czwarta wszystkich gospodarstw domowych na świecie jest podłączona do sieci wi-fi.

2013: 802.11ac zapewnia jeszcze większą szybkość: Wprowadzony zostaje standard 802.11ac, osiągający prędkość ponad 1 GB/s.

2015: wi-fi staje się nieodłączną częścią życia: Jak wynika z badania IDC, wi-fi jest drugą najważniejszą rzeczą, bez której ludzie nie potrafią żyć. 18% respondentów umieściło ją nawet na pierwszym miejscu. Wyżej znalazło się tylko jedzenie – 30%. Dla przykładu, seks (10%), telewizja (8%) oraz alkohol (4%) były w tyle za wi-fi.

2018: wi-fi jako główny czynnik ekonomiczny: Globalna wartość ekonomiczna technologii Wi-Fi sięga 2 bilionów dolarów.

2018: 13 miliardów urządzeń podłączonych do wi-fi: to prawie dwa urządzenia wi-fi przypadające na jedną osobę na świecie.

2019: Czas na Wi-Fi 6: Pojawia się wi-fi 6, które osiąga prędkość do 5 GB/s i opiera się na tych samych podstawach co sieć 5G. Obie technologie uznaje się za komplementarne. Sieć wi-fi 6 zużywa mniej baterii podłączonych do niej urządzeń i całościowo zapewnia bardziej przewidywalne wrażenia z użytkowania. Cisco ogłasza projekt Cisco OpenRoaming, którego celem jest ułatwienie płynnego i bezpiecznego przełączania się między sieciami Wi-Fi i LTE oraz publicznymi sieciami bezprzewodowymi.

2021: Dalszy rozwój hot spotów: Według szacunków Cisco, liczba hot spotów przekroczy globalnie 500 milionów. Będzie to 500 razy więcej niż dziesięć lat wcześniej.

2022: Średnie prędkości nadal rosną: Przewiduje się, że do tego roku średnia globalna prędkość wi-fi wyniesie 54,2 MB/s, w porównaniu z 24,4 MB/s w 2017 roku.

2022: Wi-Fi będzie siłą napędową Internetu przyszłości: wi-fi stanie się dominującym źródłem dostępu do Internetu. Badanie Cisco VNI przewiduje, że będzie przez nie przepływać do 59% ruchu internetowego.

Autor: Łukasz Bromirski, Dyrektor ds. Technologii w Cisco Polska.