Duże marki nie radzą sobie z zagrożeniami płynącymi z ich obecności w sieci

Raport Critical Conditions analizuje wyniki wyszukiwania Google dotyczącego wybranych międzynarodowych spółek uwzględnionych w rankingu Global 500. Autorzy publikacji przyjrzeli się najpoważniejszym wyzwaniom, z jakimi mierzą się te firmy, oraz - dzięki wykorzystaniu opracowanego przez nich narzędzia GCore - zweryfikowali ich odporności na negatywne treści i przeanalizowali ich postrzeganie w oparciu o wyniki wyszukiwania Google. Oto podstawowe wnioski, do których doszli:

• Niemal połowa dobrze prosperujących międzynarodowych spółek uwzględnionych w rankingu Global 500 boryka się z problemem negatywnych treści pojawiających się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania w Google.

• Znaczna część tych negatywnych treści zamieszczona została w przeszłości – najstarsze wykryte za pośrednictwem GCore pochodziły z lipca 2013 r.

• Najlepiej z zapobieganiem pojawianiu się negatywnych treści na pierwszej stronie wyników wyszukiwania w Google radzą sobie największe spółki technologiczne – firmy z innych sektorów wciąż mają w tym obszarze wiele do nadrobienia.

– W dzisiejszych czasach, w których wszystkim znaczącym firmom, przedsiębiorstwom, czy politykom, nieustannie przyglądają się różnego rodzaju organizacje pozarządowe, sieciowi aktywiści, a nawet obywatele pełniący coraz częściej rolę dziennikarzy, nie można liczyć na to, że zła prasa pójdzie w niepamięć - tłumaczy Jon Meakin, Globalny Dyrektor Strategiczny w Grayling. - Jak pokazuje dokonana przez nas analiza, w sieci nic nie ginie, a informacje dostępne online mogą w rzeczywisty sposób przekładać się nie tylko na reputację, ale także wartość spółki.

Zdaniem Anny Kuprian, Head of Digital w Grayling Poland dostęp do informacji powoduje wyższe oczekiwania co do przejrzystości i etycznego postępowania ze strony poszczególnych firm. Wyszukiwarka Google stała się nowym polem walki o reputację i każda organizacja, dla której ważny jest sposób, w jaki postrzega ją społeczeństwo, potrzebuje proaktywnego podejścia do zarządzania swoimi wynikami wyszukiwania.

Oprócz analizy problemów, z jakimi borykają się czołowe marki wyszczególnione w rankingu Global 500, publikacja Critical Conditions zawiera także zbiór ciekawych tekstów dotyczących wybranych sektorów gospodarki w kontekście szeroko rozumianej obecności w sieci. Wśród nich znajdują się m.in.:

• W chmurach: dlaczego uwielbiamy sprowadzać linie lotnicze na ziemię?

• Jonathan Shillington, Dyrektor Zarządzający w Grayling Middle East, o ryzyku ponoszonym przez linie lotnicze w momencie, gdy informacje o niedociągnięciach w obsłudze klienta roznoszą się po mediach społecznościowych.

• Niepożądane skutki uboczne: co o wyszukiwaniu w Google powinny wiedzieć firmy farmaceutyczne?

• Sascha Nottmeier, Senior Account Manager w Grayling Germany: Jakie wyzwania stoją przed firmami farmaceutycznymi? Jakie są potencjalne konsekwencje związane z różnymi aspektami ich wyszukiwania w Google?

• Poskramiając wilki z Wall Street

• Tom Nutt, Szef Działu Korporacyjnego w Grayling UK, o instytucjach finansowych, które, mimo że od światowego kryzysu finansowego minęło już 10 lat, wciąż stawiane są pod pręgierzem.

• Trudne do przełknięcia: marketing żywności a rzeczywistość

• Julia Sturmfels, Associate Director w niemieckim biurze Grayling: Czy każdy z nas może być specjalistą od żywienia? O paradoksach reklamowania przez marki spożywcze swoich produktów?

• O hakowaniu i podatkach… teflonowy świat technologii

• Alan Dunton, Dyrektor Zarządzający w Grayling San Francisco, zastanawia się, dlaczego marki technologiczne zdają się posiadać naturalną odporność na zagrożenia związane z obecnością sieci.

Raport Critical Conditions powstał w ramach serii „Advantage Series”, w której specjaliści Grayling opisują największe współczesne wyzwania w obszarze ochrony reputacji, środowiska regulacyjnego i szeroko rozumianej komunikacji. Dokument dostępny jest na stronie Grayling.com.