Drzwi przesuwne, a drzwi łamane - zalety i wady obu rozwiązań

Drzwi przesuwne – idealne rozwiązanie do małej przestrzeni

Drzwi przesuwne: https://www.porta.com.pl/produkty/drzwi-lamane-suwane, to doskonałe rozwiązanie do mieszkań i domów, gdzie nie ma do dyspozycji zbyt dużej przestrzeni, a montaż tradycyjnych drzwi otwieranych w stronę pomieszczenia byłby znacznym utrudnieniem lub w ogóle nie jest możliwy. Gdzie najlepiej sprawdzą się drzwi przesuwne? W małych mieszkaniach, kilkumetrowych pokojach czy w pomieszczeniach, do których prowadzi wąski korytarz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ten rodzaj drzwi zamontować w przestronnych pomieszczeniach, gdy podoba nam się ich design i wpisuje się w styl wnętrz. W jednym i drugim przypadku, takie rozwiązanie będzie wyglądać elegancko i będzie funkcjonalne.

Rodzaje drzwi przesuwnych

Drzwi przesuwne są jedno- lub dwuskrzydłowe, a otwierają się poprzez przesunięcie skrzydeł na boki. Można wyróżnić dwa rodzaje drzwi przesuwnych. Jakie i czym się różnią?

1. Drzwi przesuwne naścienne

Tego rodzaju drzwi posiadają maskownicę, w której ukryta jest cała konstrukcja. Maskownica może być w wersji fornirowanej, po stronie zewnętrznej oraz z osłonięciem aluminiowym od wewnątrz. Skrzydła drzwi przesuwnych przesuwają się na rolkach po specjalnej prowadnicy, którą montuje się wzdłuż ściany lub na suficie. Przed zamontowaniem całej konstrukcji należy się upewnić, czy z jednej strony otworu drzwiowego będzie odpowiednia ilość miejsca na zamocowanie prowadnicy i czy nic nie będzie blokowało przesuwu skrzydła.

2. Drzwi przesuwne chowane w ścianie

Po otwarciu, skrzydło drzwi przesuwnych chowa się w specjalną kasetę, która jest wbudowana w ścianę. Taką kasetę najczęściej instaluje się podczas budowy ścian działowych, ale równie dobrze można ją dostawić też później. Opisywana kaseta ma konstrukcję stalową i jest obustronnie wykładana albo płytami gipsowo-kartonowymi .

Drzwi łamane harmonijkowe – do małych pomieszczeń

Drzwi łamane mają zbliżony sposób działania do drzwi przesuwnych, różni je natomiast sposób wykonania. Zamiast jednej pełnej płaszczyzny drzwi, składają się ze złączonych ze sobą 2 płaszczyzn, które podczas otwierania, składają się. Warto przy tym pamiętać, że po ich otwarciu, światło przejścia zmniejszy się o kilka cm . Najczęściej są wyposażone w system cichego przesuwu, dzięki czemu ich użytkowanie jest bardzo komfortowe. Drzwi łamane najlepiej sprawdzają się w małych pomieszczeniach, np. garderobach, spiżarniach czy różnego rodzaju wnękach.