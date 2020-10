Drukowanie 3D, innowacje i łańcuch dostaw ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

Badanie do raportu HP Digital Manufacturing, w którym udział wzięło tysiące menadżerów z branży produkcyjnej potwierdza, że firmy coraz częściej inwestują w zaawansowane rozwiązania do druku 3D, które zapewniają szybkość i elastyczność niezbędną do rozwoju ich działalności i stają się bardziej odporne w stale zmieniającym się środowisku.