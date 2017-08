Drukarka Zortrax w czołówce światowego raportu na temat trendów w druku 3D

Raport 3D Printing Trends portalu 3DHubs to kwartalne podsumowanie światowych trendów w branży druku 3D. Bazuje on na danych pozyskiwanych od 7000 dostawców usług druku 3D z całego świata, którzy łącznie, co kwartał deklarują wykonanie ponad 200,000 wydruków tego typu. Raport ten na międzynarodowych rynkach traktowany jest, jako niezwykle wiarygodny i opiniotwórczy, bo jako jedyny bazuje na twardych danych i to od tak dużej grupy użytkowników.

Raport bierze pod uwagę 700 różnych modeli drukarek dostępnych na światowych rynkach i prezentuje m.in. ranking 10, które wśród użytkowników zebrały najwyższe noty za jakość. W raporcie Q3 2017 (czyli de facto prezentującym dane z Q2) model Zortrax M200 awansował z 7 na 2 miejsce wyprzedzając m.in. takich globalnych gigantów, jak Ultimaker czy Makerbot.

– Tak znaczący awans drukarki 3D Zortrax M200 w rankingu portalu 3DHubs traktujemy, jako bardzo istotne wyróżnienie, które potwierdza najwyższą jakość naszych produktów – mówi Rafał Tomasiak, Prezes Zarządu Zortrax S.A. – Warto również podkreślić, że skutecznie konkurujemy z producentami drukarek 3D, o globalnym zasięgu. Jest to dla nas zachęta do podejmowania działań, które przyczynią się do dalszego wzmocnienia pozycji naszej firmy w obrębie rynku druku 3D na świecie.

Według danych renomowanej firmy badawczej CONTEXT w kolejnych 5 latach, liczba sprzedanych drukarek 3D będzie rosła w średniorocznym tempie ok. 42% (CAGR). Natomiast wartość przychodów ze sprzedaży drukarek 3D w badanym okresie wzrośnie w średniorocznym tempie o 33% (CAGR). Wolumenowo branża druku 3D zdominowana będzie przez drukarki FFF, czyli bazujące na takiej technologii, którą w swoich produktach stosuje firma Zortrax.