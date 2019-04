Druk w erze cyfrowej transformacji

Brak kontroli nad drukiem i obiegiem informacji stwarza ryzyko wycieku lub kradzieży danych, obniża wydajność organizacji i generuje dodatkowe koszty oraz stratę czasu, jaki pracownicy poświęcają na szukanie dokumentów, na co wskazuje Marta Kudła, menedżer ds. rozwiązań biznesowych w firmie Konica Minolta. Ekspertka dodaje, że w dobie cyfryzacji konieczne staje się włączanie druku w szerszy proces zarządzania sprzętem, oprogramowaniem i IT firmy. Ułatwia to kontrolę systemu obiegu dokumentów i przepływ pracy, w efekcie zwiększając jej efektywność. Pozwala także w pełni korzystać z możliwości nowych technologii i dopasowywać je do ewoluujących potrzeb.

Skala ma znaczenie

Chcecie dobrego przykładu? W biurach samej Grupy BMW w 44 krajach zarządza się ponad 11 tysiącami urządzeń drukujących. Dzięki połączeniu wielofunkcyjnych drukarek z inteligentnym oprogramowaniem i rozwiązaniami, firma znacznie obniżyła koszty, obniżyła emisję CO2 i zwiększyła efektywność obiegu informacji na całym świecie. Różnicę odczuwa więc nie tylko przedsiębiorstwo, ale i środowisko.

Druk wspierany digitalizacją

Łączenie papierowych i cyfrowych procesów przetwarzania dokumentów umożliwiają usługi zarządzania drukiem (ang. Managed Print Services, MPS). Poza sprzętem i jego serwisowaniem, obejmują także śledzenie sposobu korzystania z floty drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz integrowanie ich z systemami IT, rozwiązaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa czy procesami przepływu pracy.

Według badania “Managed Print Services Landscape 2018”, przeprowadzonego przez firmę Quocirca niemal co czwarty przedsiębiorca (23%) uważa, że usługi MPS odgrywają bardzo ważną rolę w transformacji cyfrowej, a ponad połowa (54%) oczekuje, że stanie się tak w ciągu dwóch lat.

Źródło: Konica Minolta