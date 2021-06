Drony wyznaczają nowy szlak

Łączność: kluczowy czynnik wzrostu

Stale rosnący popyt na drony obejmuje różne zastosowania i sektory, ponieważ biznes wykorzystuje zdalne monitorowanie urządzeń i automatyzację do optymalizacji procesów. Rynek UAV szybko się rozwija, oferując nowe możliwości zarówno operatorom, jak i ich partnerom technologicznym.

Istnieją jednak pewne ograniczenia, które zawężają dronom zakres skutecznego wykonywania zadania – przede wszystkim łączność. Zasięg działania dronów jest ograniczony zasięgiem kontrolera radiowego (RC), przy czym większość z nich latała dotychczas na małych wysokościach. Pomimo usilnych starań producentów, ich własne rozwiązania do sterowania radiowego zwiększają zasięg zaledwie o kilka kilometrów i tylko gdy dron znajduje się w polu widzenia.

Pojawienie się 4G i późniejsze przejście na 5G okazały się przełomowe dla dronów. Dzięki doskonałej łączności maszyny UAV będą samodzielnie realizować złożone zadania i przesyłać duże pakiety danych i wideo w wysokiej rozdzielczości do chmury oraz pokonywać znacznie większe odległości, w tym poza zasięgiem wzroku (BVLOS).

- Dzięki podłączeniu dronów do sieci 5G zyskujemy dodatkową przewagę: zwiększoną przepustowość i mniejsze opóźnienia. Umożliwia to wykorzystanie UAV tam, gdzie potrzebna jest większa przepustowość, np. przesyłanie wysokiej jakości obrazu wideo na żywo oraz przeniesienie funkcji przetwarzania danych z drona do chmury. Chmura może również pełnić funkcję centralnego koordynatora dla floty dronów. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzi era usieciowionych flot dronów - mówi Prasanth Ananth, kierownik techniczny ds. badań w Laboratorium Automatyki Korporacyjnej i Przemysłowej Nokia Bell Labs.

Korzyści z 5G

Jako zwiastun technologii nowej generacji, 5G ze swoim wyjątkowo niskim poziomem opóźnienia ma zrewolucjonizować łączność dronów. Sieć umożliwi gromadzenie i przesyłanie danych z niespotykaną szybkością, integrację sztucznej inteligencji (AI), streamowanie w czasie rzeczywistym obrazów i filmów w rozdzielczości ultra HD, a także usprawni koordynację ruchu lotniczego, umożliwiając lepsze śledzenie maszyn w locie, a nawet zarządzaniem rojami usieciowionych dronów.

- Postęp jaki zapewniły dronom rozwiązania chmurowe i 5G jest w pewnym sensie analogiczny do tego, jaki wpływ miał dostęp do zasobów sieciowych dla telefonów komórkowych. Umożliwił on smartfonom realizację zadań, do których kiedyś służyły wyłącznie komputery stacjonarne – mówi Prasanth Ananth, kierownik techniczny ds. badań w Laboratorium Automatyki Korporacyjnej i Przemysłowej Nokia Bell Labs.

Jedną z głównych zalet 5G i chmury jest to, że zapewnia lepszy współczynnik SWaP (rozmiaru, wagi i mocy). Innymi słowy, umożliwia zmniejszenie rozmiaru i wagi dronów, a co za tym idzie, mniejsze zużycie energii. To z kolei wydłuża czas lotu, co obecnie jest głównym ograniczeniem wykorzystania tych maszyn.

UAV potrzebuje bezpiecznej sieci

Drony stają się wszechobecne w codziennym życiu i często obsługują funkcje krytyczne, zatem nadrzędna staje się ich ochrona przed złośliwymi atakami. Kwestia bezpieczeństwa musi zostać rozwiązana zarówno z punktu widzenia sieci, jak i wykorzystania dronów. Podobnie, jak w innych krytycznych obszarach, zagrożenia powinny być monitorowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Inż. Calin Miculescu, Dyrektor ds. Sprzedaży w Nokia Canada, wskazuje na korzyści dla bezpieczeństwa płynące z wydzielania dedykowanych zasobów 5G i obsługiwania dronów w prywatnej sieci bezprzewodowej. - Łatwo jest wyeliminować wektory ataku w całkowicie prywatnej infrastrukturze, takiej jak wdrożenia Private Wireless. Dalsza kompleksowa segmentacja 5G dodatkowo ułatwia to zadanie, ponieważ pozostawanie w zasięgu własnego odcinka 5G bardzo ogranicza wektory ataku. Rygorystyczny plan przeciwdziałania takim zagrożeniom jest palącą potrzebą, ale łatwiej go wdrożyć niż zajmować się kilkoma wektorami jednocześnie - mówi Miculescu.

Wejść na wyższy pułap

W świecie napędzanym technologią, w którym zapotrzebowanie na narzędzia uzupełniające, a w niektórych przypadkach zastępujące ludzką pracę stale rośnie, drony stały się bezcennym zasobem. Wraz z ewolucją awioniki i technologii napędu, bezzałogowe statki powietrzne realizują niezliczone zadania w opłacalny sposób w różnych sektorach. Stopniowo ulepsza się je i wyposaża w mocne kamery, czujniki czy urządzenia termowizyjne, które pomagają gromadzić cenne dane.

- Ulepszanie czujników jest oczywiście procesem ciągłym. Wkrótce będziemy mieć kamery rejestrujące obrazy o rozdzielczości 100 megapikseli. Drony wyposażone w tak wszechstronne technologie na nowo definiują misje przyszłości - podkreśla Mika Jarvenpaa, Specjalista ds. operacji UAV w firmie Nokia.

Inwestycje w UAV rosną i będą rosnąć wraz ze wzrostem liczby bezzałogowych operacji lotniczych w miejskiej, wiejskiej i przemysłowej przestrzeni powietrznej. Jednak wyzwania, zwłaszcza w odniesieniu do zasięgu i stabilności sieci, są nadal aktualne.