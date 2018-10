Drobiazgowa segmentacja stworzona w oparciu o miliardy profili internautów

Steve Jobs, technologiczny wizjoner z Cupertino zwykł mawiać: „Bądź na tyle blisko swoich klientów, aby powiedzieć im czego chcą, zanim sami się na to zdecydują”. Aby ten cel osiągnąć, trzeba zrobić jedną rzecz: dobrze poznać ich preferencje i oczekiwania. Apple w przeciwieństwie do marek odzieżowych, motoryzacyjnych, FMCG czy banków, stało zawsze na wygranej pozycji. Dysponując armią urządzeń podłączonych do sieci, nie tylko smartfonów, ale także np. smartwatchy, produktów monitorujących tryb życia, mogło precyzyjnie stworzyć profil swoich odbiorców. Takie marki jak BMW, ING, Burger King, Lidl, Dior czy Nike miały znacznie trudniejszy orzech do zgryzienia. Jednak dzisiaj także i one mogą precyzyjnie dotrzeć do swoich klientów. Marketerom postanowiła pomóc warszawska firma Cloud Technologies, specjalizująca się w Big Data marketingu i profilowaniu internautów.

Kto interesuje się samochodami a kto perfumami?

Algorytmy uczenia maszynowego opracowane przez warszawską spółkę od kilku lat przeczesują globalną sieć w poszukiwaniu wartościowych informacji o zainteresowaniach internautów. Działają niczym wirtualny detektyw, który zbiera poszlaki, pozwalające zidentyfikować poszukiwanego klienta, analizując dane w niemal wszystkich krajach na świecie. Gromadzone informacje podzielone są na specjalistyczne segmenty, a następnie wykorzystywane do targetowania reklamy internetowej.

Warszawska spółka stworzyła taksonomię globalnych marek. To ponad 270 segmentów, zawierających miliony profili internautów z całego świata mających kontakt z wybraną marką np. 15,5 mln użytkowników internetu zainteresowanych marką BMW, 14,5 mln szukających informacji o marce Samsung, 4,8 mln profili zainteresowanych marką Dior i wiele innych.

Co wyróżnia użytkowników interesujących się BMW?

Wykorzystując analizę danych firmy mogą na życzenie poznać dokładny profil klienta mającego częsty kontakt z wybraną marką. Na specjalnej platformie technologicznej, stworzonej przez Cloud Technologies - Data Management Platform OnAudience.com - zbierane i analizowane są miliardy anonimowych informacji o internautach.

Z przetworzonych danych generuje się raporty, Audience Reports. Zawierają wiedzę o zachowaniu, zainteresowaniach i poszukiwanych produktach klientów należących do wybranej grupy. Dzięki temu marketerzy mogą poznać profil osoby, czym się interesuje, jakie serwisy odwiedza, w jakim jest wieku.

Spójrzmy dla przykładu na użytkownika zainteresowanego marką BMW. Kim jest w rzeczywistości? Jego profil jest daleki od stereotypów panujących w opinii publicznej. Porównując jego preferencje do ogółu społeczeństwa, bardzo ważne są dla niego: stabilność finansowa i zapewnienie bezpiecznej przyszłości, poprzez inwestycje i programy emerytalne. Czy interesuje się polityką? Owszem. Nie jest on jednak typowym biurokratą, który wyłącznie sprawdza tabele arkusza kalkulacyjnego. Odpoczywa czytając newsy ze świata piłki nożnej oraz często zdobywa informacje o… pupilach. Co więcej? Wyraźnie częściej niż przeciętny użytkownik internetu szuka informacji o aktywnych sposobach spędzania wolnego czasu poprzez podróże czy teatr.

Źródło: Cloud Technologies