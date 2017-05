Dowód przez komórkę w czterech miastach Polski

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło pilotaż mDokumentów w czterech miastach: Łodzi, Ełku, Koszalinie i Nowym Wiśniczu. Urzędnicy chcą sprawdzić jak mDokumenty zadziałają w praktyce - zebrać uwagi i opinie, by uwzględnić je w ostatecznej wersji. Co istotne, jeśli ktoś w czasie pilotażu, będzie chciał załatwić naprawdę jakąś sprawę w urzędzie, ciągle będzie musiał mieć przy sobie tradycyjny dokument.

Na początku z mobilnego dowodu osobistego będzie można korzystać jedynie w relacjach z administracją oraz policją (w pilotażu tylko w urzędach gmin). Ministerstwo pracuje jednak nad rozwiązaniem, które umożliwi korzystanie z mDokumentów również w relacjach z innymi obywatelami (np. gdy chcemy komuś potwierdzić swoje dane) oraz z biznesem (np. na poczcie, w banku, u operatora telekomunikacyjnego, w bibliotece czy wypożyczalni).

Przedstawiciele MC zwracają uwagę, że usługa ta nie oznacza utrzymywania wrażliwych danych w telefonie użytkownika. To tylko urządzenie, na które będzie przychodził SMS z kodem weryfikacyjnym potrzebnym do skorzystania z mDokumentu, czyli dowodu przez komórkę. Można to porównać do haseł jednorazowych, wykorzystywanych do zatwierdzania transakcji bankowych w internecie. Wszelkie dane pozostaną w rejestrach państwowych lub - jak w przypadku dowodu osobistego – w Rejestrze Dowodów Osobistych (osoby korzystające z Profilu Zaufanego już dziś mogą je sprawdzić). W pilotażowym okresie nie trzeba będzie nawet mieć smartfonu. Aby testować usługę wystarczy telefon starego typu. Ważne, by mógł odbierać SMS-y.

Mobilne technologie to dla wielu z nas codzienność. Ministerstwo informuje, że ze smartfonów korzysta już około 60% Polaków. Te małe kieszonkowe komputery ułatwiają nam życie, nie tylko pozwalając prowadzić rozmowy, czy przesyłać SMS-y, ale również funkcjonując jako urządzenia multimedialne, skrywając w sobie bank, kino, bibliotekę, bilety komunikacyjne, czy gazety.

Mobilny dowód osobisty i inne mDokumenty nie będą rozwiązaniem obowiązkowym - zapewniają urzędnicy. Nie będzie żadnego przymusu, by z nich korzystać. Osoby, które będą chciały korzystać z tradycyjnych dokumentów, nadal będą mieć taką możliwość. Ma to być w obecnej chwili raczej alternatywa na wypadek, gdy akurat zapomnimy lub akurat nie mamy przy sobie tradycyjnych dokumentów. Możliwość skorzystania z mobilnego dowodu osobistego, czy innych dokumentów, będzie uzupełnieniem obecnie obowiązującego systemu.

Nadal pozostanie obowiązek posiadania tradycyjnego dowodu osobistego. Różnica będzie polegać na tym, że nie będziemy musieli go mieć przy sobie. Plastikowy dowód osobisty nadal będzie niezbędny, by np. przekroczyć granicę (mDokumenty będą działać tylko na terenie Polski, za granicą – nie).

Co trzeba zrobić, sby skorzystać z mDokumentów?

Należy aktywować usługę na portalu obywatel.gov.pl. Będzie do tego potrzebny Profil Zaufany (eGO), a także numer telefonu, na który będą przychodzić SMS-y z kodami weryfikacyjnymi. W dowolnym momencie usługę będzie można zdezaktywować.



Jak korzystanie z mDokumentów będzie wyglądać w praktyce?

W urzędzie będziemy informować, że korzystamy z mobilnej wersji dowodu osobistego i podawać nasz numeru PESEL lub numeru telefonu. System wyśle nam wtedy SMS-a z kodem jednorazowym. Dopiero po jego podaniu urzędnikowi uzyska on dostęp do potrzebnych mu danych.



W pierwszym etapie pilotażu usługi będzie można korzystać z mobilnego dowodu osobistego. Do końca roku ma do tego dojść jeszcze mobilne prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta i potwierdzenie polisy OC, czyli wszystko, czego potrzebuje kierowca. Dzięki temu osoba, która będzie korzystać z mDokumentów będzie mogła wychodzić z domu z kluczykami i telefonem komórkowym, który i tak każdy zazwyczaj ma przy sobie.

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje już nad kolejnymi dokumentami, z których będzie można korzystać mobilnie. Toczą się np. prace nad mobilną wersją legitymacji studenckiej.