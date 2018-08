Dowiedz się, co sprawia, że już połowa Polaków dokonuje zakupów przez internet

Jak pokazuje raport E-commerce w Polsce 2018, stworzony przez Gemius PBI, już ponad połowa kobiet i 46% mężczyzn w naszym kraju dokonuje zakupów przez internet. Aż 38% Polaków jest zainteresowanych obsługą klienta zgodnie z modelem “tylko online”, co na tle innych krajów Europy daje bardzo obiecujące wyniki. Warto przy tym zaznaczyć, że co czwarty Polak dokonuje zakupów jedynie mobilnie! Troska o klienta w sieci staje się zatem kwestią coraz bardziej istotną.

O tym, jak zwiększać grono odbiorców m. in. poprzez dostosowanie stron internetowych do ich potrzeb i oczekiwań oraz tworzenie nowoczesnych rozwiązań mobilnych, będzie można dowiedzieć się podczas wystąpienia Joanny Ostafin dotyczącego projektowania aplikacji dla generacji Z w trakcie konferencji Mobile Trends Conference for e-commerce, która odbędzie się 13-14 września 2018 roku w Krakowie.

Jak sprostać oczekiwaniom klientów w sieci?

Rodzaje nabywanych przez internet produktów zależą od różnych czynników demograficznych, m. in. wykształcenia, wieku czy płci. Warto jednak zauważyć, iż niezależnie od tych zmiennych, konsumenci najczęściej sięgają po artykuły takie jak: książki, odzież i bilety na wydarzenia kulturalne. Wśród zalet dokonywania transakcji w e-sklepach, respondenci wymieniają prostotę i oszczędność czasu oraz pieniędzy w porównaniu z tradycyjnymi zakupami.

To interesujące, że już co czwarty Polak zamawia produkty przez zagraniczne sklepy internetowe, które stają się dostępne na wyciągnięcie ręki. Coraz więcej aktywnych użytkowników internetu przyznaje się do wykorzystywania w tym celu urządzeń mobilnych!

Dzięki możliwości sprawdzenia oferty dowolnego sklepu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu oraz braku konieczności wychodzenia z domu, jest to atrakcyjna forma dokonywania zakupów, sprawdzania opinii czy porównywania cen. Klienci chcą mieć jednak pewność, że ich dane nie są w żaden sposób zagrożone.

Jak wskazuje raport Koszyk Roku, 95% sklepów internetowych jest dostosowanych do urządzeń mobilnych i aż 94% z nich posiada zabezpieczenie certyfikatem SSL (https w adresie), dzięki któremu dane użytkowników są bezpieczne. Wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Edisonda wskazują również na ważne aspekty, brane pod uwagę przez konsumentów w związku z podjętym przez nich procesem zakupowym w e-sklepach. Zgodnie z nimi jednym z istotnych powodów, dla którego użytkownik zakłada konto w sklepie internetowym, jest chęć dokonania przez niego kolejnych zakupów w przyszłości. Znaczący jest także fakt, że ograniczenie ilości form płatności wywołuje niezadowolenie wśród nabywców. Podczas Mobile Trends Conference for e-commerce Maria Leńczuk, z wymienionej Edisondy, odpowie na pytanie, jak nie zniechęcić klienta sklepu internetowego i co powoduje jego powrót na stronę. Dodatkowo odwoła się do wyników wcześniej wspomnianego badania Koszyk Roku 2018, dogłębnie analizując jego dane.

Pomimo ogólnego zadowolenia i satysfakcji z realizowanych transakcji, ankietowani wskazują również kilka trudności i niedoskonałości, pojawiających się na etapie dokonywania zakupów internetowych. Oprócz długiego czasu oczekiwania na zamówienie czy wysokich kosztów dostawy, pytani deklarują, że najczęściej spotykanymi przez nich niedogodnościami są niedopasowane do urządzeń mobilnych witryny oraz niefunkcjonalne formularze. O tym, jak sprostać oczekiwaniom odbiorców opowie podczas Mobile Trends Conference for e-commerce Michał Giera ze Spicy Mobile, którego wieloletnie doświadczenie pozwoli ukazać praktyczne przykłady właściwych rozwiązań.

Co zrobić, aby przyciągnąć do siebie klienta?

Kilka praktycznych wskazówek osiągnięcia sukcesu w m-commerce zdradzi już we wrześniu Raluca Radu - Country Manager z Answear.ro, która organizuje także największe wydarzenie poświęcone branży sprzedaży internetowej w swoim kraju. Co więcej, na tematy dotyczące projektowania czy UX podczas Mobile Trends Conference for e-commerce został przeznaczony cały blok, dzięki czemu zagadnienia te będą dogłębnie omówione i wyjaśnione. Starannie dobrani pod kątem doświadczeń prelegenci opowiedzą również o strategiach kanałów mobilnych oraz najnowszych technologiach przydatnych do skutecznego prowadzenia e-sklepu.

Paul Swaddle i Steven Hoober - zagraniczni eksperci o tym, jak projektować e-sklepy

Użytkownicy, którzy dokonują zakupów używając kilku kanałów kupują częściej, a także wydają więcej pieniędzy w porównaniu do klientów korzystających z jednego źródła. Aż 85% konsumentów rozpoczyna proces zakupowy na innym urządzeniu niż to, na którym dokonuje jego finalizacji. Co tak naprawdę oznacza omnichannel i dlaczego warto go wykorzystywać, opowie podczas konferencji Grzegorz Rudno-Rudziński, ekspert w dziedzinie transformacji cyfrowej, który wyjaśni, jak powinna przebiegać współpraca różnych kanałów i jak mają się uzupełniać. O tym, w jaki sposób tworzyć lepsze witryny internetowe oraz używać aplikacji do efektywnego pozyskiwania odbiorców, opowiedzą natomiast: twórca aplikacji Pocket - Paul Swaddle oraz projektant pierwszej mobilnej wersji Google - Steven Hoober. Poruszony zostanie także temat dotyczący praktycznych aspektów zakupów mobilnych, o których na podstawie swoich codziennych obserwacji, wypowie się Performance & Outbound Marketing Manager w Grupie Domodi - Maciek Ziemczonek.

Mobile Trends Conference for e-commerce to pierwsze wydarzenie poświęcone w całości branży sprzedaży internetowej w kanale mobile. Strategie stawiające konsumenta w centrum uwagi stają się ważnym elementem działalności, dlatego też warto poświęcić temu uwagę. Dzięki obecności ekspertów i praktyków, zarówno z kraju jak i zagranicy, specjalna edycja wydarzenia pomoże uczestnikom lepiej zrozumieć tematy związane z obsługą klienta w sieci, a także ułatwi zorientowanie się na realizację i dopasowanie do ich potrzeb oraz oczekiwań.

Informacje praktyczne, program, rejestracja Data: 13-14 września 2014

Miejsce: Best Western Premier Hotel, Opolska 14A, Kraków

Sprawdź szczegółowy program

Przejdź do rejestracji uczestników