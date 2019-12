Dostałeś kartę podarunkową w prezencie? Zobacz, jakie przysługują Ci prawa w Polsce i zagranicą

Czy mogę kupić bony upominkowe online w innym państwie członkowskim UE?

Tak. Możesz kupować towary i usługi od sprzedawców mających siedzibę w innym kraju UE. Dotyczy to również bonów podarunkowych. Sprzedawca nie może uniemożliwić zakupu ze względu na to, że jesteś z Polski, nie ma on jednak obowiązku dostarczenia towaru do państwa, do którego nie przewiduje dostawy. Problem z dostarczeniem zamówienia nie dotyczy bonów elektronicznych. Informacji na ten temat należy szukać w regulaminie sprzedawcy.

Jak długo ważne są karty podarunkowe?

W Polsce podobnie, jak np. we Włoszech i Bułgarii, Belgii, Francji, Estonii, Finlandii, na Węgrzech, Islandii, Grecji czy na Litwie, nie ma przepisów regulujących w tym zakresie. Datę ważności określa sprzedawca.

W Niemczech kupony są zwykle ważne przez trzy lata.

W Austrii jeżeli karta wydana jest bezterminowo wówczas ważna jest 30 lat.

W Danii i Norwegii bony podarunkowe zwykle są ważne przez 3 lata, sprzedawca może skrócić ten okres, jeżeli poinformuje o tym klienta przed zakupem.

W Hiszpanii ważność ustala sprzedawca, jeżeli tego nie zrobi, termin na wykorzystanie upływa po 5 latach.

W Holandii sprzedawcy nie mogą wystawiać bonów z terminem ważności krótszym niż rok, chyba że robią to z uzasadnionych przyczyn.

Co w sytuacji, gdy karta upominkowa wygaśnie?

W większości państw członkowskich UE, w tym w Polsce, sprzedawca nie ma obowiązku przedłużania ważności karty lub wypłacenia pieniędzy, gdy wygaśnie termin jej ważności. Wyjątkiem jest Dania, w której kupony elektroniczne mogą zostać zwrócone w ciągu pierwszego roku po wygaśnięciu.

Czy spersonalizowane karty mogą być wykorzystane przez inne osoby?

W Polsce podobnie jak np. w Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Grecji, na Węgrzech, Islandii, we Włoszech, na Łotwie, w Luksemburgu, na Malcie i w Holandii karty podarunkowe zwykle nie są personalizowane.

We Francji spersonalizowane kupony mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie tylko, jeśli regulamin wyraźnie na to pozwala.

W Austrii z imiennych kart lub voucherów może korzystać wyłącznie osoba, której nazwisko widnieje na bonie.

Mimo że na karcie lub voucherze znajdują się dane obdarowanego, w Niemczech inne osoby mogą z nich korzystać. Są jednak wyjątki, np. jeżeli bon jest powiązany z wymaganiami zdrowotnymi dotyczącymi skoku ze spadochronem, wówczas sprzedawca musi wyrazić zgodę na przekazanie kuponu osobie trzeciej.

Zwroty i reklamacje

Sprzedawcy często oferują zwrot pieniędzy na kartę podarunkową, którą możemy wykorzystać na kolejne zakupy. Nie zawsze musisz się na to godzić. Jeżeli chcesz odstąpić od zakupu, którego dokonałeś w Internecie, zwrot pieniędzy powinien nastąpić w tej samej formie, w jakiej dokonałeś płatności. W sytuacji, gdy chcesz odstąpić od umowy zakupu w sklepie stacjonarnym, pamiętaj że sprzedawcy nie mają obowiązku przyjmować zwrotu, jest to wyłącznie ich dobra wola. Jeżeli oferują zwrot na kartę podarunkową, mają do tego prawo. Niezależnie od tego czy kupiłeś produkt w Internecie, czy w sklepie stacjonarnym, w przypadku reklamacji towaru, możesz domagać się zwrotu pieniędzy w takiej formie, w jakiej dokonałeś płatności.

Natomiast jeśli Twoja karta zakupiona w innym kraju Unii Europejskiej nie działa, możesz zgłosić się po pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Skargę możesz złożyć za pośrednictwem tej strony.

Źródło: ECK