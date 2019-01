Domy przepełnią setki urządzeń podłączonych do sieci

Ericsson szacuje, że już do 2021 roku na 28 mld urządzeń podłączonych do internetu blisko 16 mld będą stanowiły urządzenia IoT. Oznacza to, że niemal wszystkie urządzenia, które służą lub jeszcze do niedawna służyły w świecie analogowym, będą skomunikowane z siecią. Dzięki IoT rozwija się idea smart city, gdzie urządzenia wyposażone w czujniki i podłączone do internetu wspierają infrastrukturę miejską, np. monitoring czy systemy zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym. Inteligentne mogą być też miejskie meble – ławki solarne, kosze na śmieci czy wiaty przystankowe. Szymon Lisowski z firmy Velux Polska podaje przykład Los Angeles, które stosuje odpowiednie czujniki, kontrolujące ruch i wysyłające dane do komputera, sterującego ponad 4 tys. świateł w mieście, tak żeby rozładować w odpowiedni sposób korki.

Raport IAB „Internet Rzeczy w Polsce” wskazuje, że lokalnie najwięcej urządzeń znajduje zastosowanie w obszarach smart home, RTV i AGD czy wearables, czyli ubrań, biżuterii i gadżetów wyposażonych w sensory zdolne łączyć się z internetem. Moduły WiFi instalowane są nawet w drobnych sprzętach domowych, coraz powszechniejsze są inteligentne lodówki. IoT wykorzystywane jest też w systemach bezpieczeństwa – monitoringu, alarmów. Według IAB Polska to właśnie kategoria smart home ma największy potencjał związany z IoT. Gartner przewiduje, że do 2022 roku w gospodarstwie domowym może być nawet 500 urządzeń podpiętych do internetu.

Urządzenia IoT mają ułatwić życie, podejmując decyzje bez właściciela – np. inteligentne lodówki, które same zamawiają kończące się właśnie produkty. Na rynku dostępne są też rolety, które reagują na światło na zewnątrz i automatycznie opuszczają się przy dużym nasłonecznieniu. Istnieje też rozwiązanie, które dzięki inteligentnym czujnikom steruje jakością powietrza w pomieszczeniu.

