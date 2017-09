Dokrates zastępuje prawników. Robot zaczyna wspierać sprzedających w Unii Europejskiej i na Allegro

Dokrates to stworzony przez zespół Legal Geek zautomatyzowany kreator umów i regulaminów, w którym szybko, tanio i bezpiecznie wygenerujemy spersonalizowany dokument. Wszystkie treści prawne pojawiające się w dokumentach z Dokratesa są przygotowane przez prawników.

Pakiet dokumentów dla nowoczesnego e-sklepu

Do tej pory w Dokratesie można było wygenerować regulamin sklepu prowadzącego sprzedaż w Polsce oraz politykę prywatności po polsku i po angielsku. Do pełnego pakietu brakowało jednak regulaminu dla sprzedających, którzy wysyłają towary w całej Unii Europejskiej (w angielskiej wersji językowej) oraz wystawiających swoje produkty na platformach sprzedażowych takich jak Allegro. To się jednak zmieniło. Od teraz na stronie Dokrates.pl możemy wygenerować praktycznie każdy regulamin potrzebny sprzedawcy internetowemu, bez względu na to, dokąd w Unii Europejskiej docierają jego przesyłki. Pełen pakiet dokumentów e-commerce dostępny w jednym miejscu to zdecydowane ułatwienie, zwłaszcza dla tych, którzy wykorzystują wiele kanałów sprzedaży.

- O ile regulaminy sklepu po polsku są dość powszechne i w sieci znajdziemy wiele wzorów, o tyle nasz regulamin dla sklepów dostarczających zamówienia poza Polskę w ramach Unii Europejskiej to jedyna alternatywa dla kosztownych, indywidualnych usług prawnych. Jest on zgodny z unijną „dyrektywą konsumencką”. Co ważne, w Dokratesie regulamin UE generowany jest po angielsku. – mówi Zofia Babicka-Klecor z Legal Geek, pomysłodawczyni kreatora Dokrates.

Wiedza i doświadczenie prawników dostępne w sposób zautomatyzowany Dokrates co prawda nie zastąpi indywidualnego kontaktu z prawnikiem, ale pozwala przedsiębiorcom „na starcie” skorzystać z wiedzy i doświadczenia prawników. Jest to rozwiązanie znacznie tańsze od indywidualnej obsługi prawnej, a jednocześnie bezpieczne, ponieważ przygotowane przez prawników, którzy specjalizują się w tematyce e-commerce. W przeciwieństwie do wzorów regulaminów do samodzielnego uzupełnienia, nie ma tutaj ryzyka złego wypełnienia dokumentu lub pominięcia istotnych kwestii. Dokrates prowadzi przedsiębiorcę „za rękę” przez kolejne kroki tworzenia dokumentu.

- Nasze rozwiązanie można porównać do powszechnie sprzedawanych, gotowych projektów domów. Gotowe projekty, przygotowane przez profesjonalistów, są tanie i pozwalają na zbudowanie bezpiecznego domu. Jednak w momencie, kiedy nasze potrzeby wykraczają poza standardowy projekt, konieczne jest wynajęcie architekta. Podobnie jest u nas. Regulamin z Dokratesa spełnia wszystkie funkcje, jakie powinien spełniać regulamin i dla większości przedsiębiorców jest wystarczającym rozwiązaniem. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca ma indywidualne potrzeby przychodzi bezpośrednio do Legal Geeka – podkreśla Zofia Babicka-Klecor.

Nowa nazwa, nowe dokumenty

Kreator na rynku działa już od 3 lat, w ciągu których wygenerował ponad 1500 dokumentów, ale pod nazwą Dokrates istnieje od niedawna.

– Nad nazwą dla kreatora myśleliśmy od dłuższego czasu, jednak nie było to łatwe zadanie. Z jednej strony szukaliśmy nazwy, która oddawałaby specyfikę naszego produktu, a z drugiej nadawałaby się na imię dla naszego robota, który jest „twarzą” kreatora. W końcu zdecydowaliśmy się na imię inspirowane Sokratesem, które nie tylko spodobało się zespołowi Legal Geeka, ale również nawiązuje do wiedzy i doświadczenia, które leżą u podstaw tworzonych w kreatorze dokumentów - tak narodził się Dokrates – mówi Tomasz Klecor, pomysłodawca nazwy i współtwórca kreatora. Oferta Dokratesa już teraz jest szeroka, ale Legal Geek zapowiada, że zamierza stale ją powiększać.

Co kilka miesięcy dołączane są kolejne zautomatyzowane dokumenty. Jak czytamy na stronie i jak zapewniają twórcy Dokratesa, wkrótce do asortymentu wejdzie również umowa o dzieło w wersji dla freelancerów, a także umowa założycielska, bardziej znana jako Founders Agreement, która ułatwi życie wielu założycielom startupów.

Dokrates – kreator i sympatyczny robot

Dokrates to nie tylko odmieniona marka kreatora umów i regulaminów, ale również nowe imię dla robota z Legal Geek, znanego wcześniej pod imieniem Geeky. Kreator przeprowadzi użytkownika przez proces tworzenia dokumentu, a także zajmie się prowadzeniem swojego bloga, gdzie będzie pomagał w zrozumieniu prawnych zawiłości prowadzenia działalności w Internecie. Wyjaśni tam między innymi jak założyć sklep internetowy zgodny z prawem, czym różni się rękojmia od gwarancji, do czego potrzebna jest umowa o poufności, a także jakie kroki poczynić, aby rozpocząć działalność w Internecie - wszystko napisane prostym i zrozumiałym językiem.

Dokrates to rozwiązanie przydatne zwłaszcza dla mikro i małych przedsiębiorstw, których nie stać na stałą opiekę prawną, a które chciałyby działać w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Z pomocą Dokratesa za stosunkowo niewielkie pieniądze mogą stworzyć wszystkie potrzebne im profesjonalne dokumenty.