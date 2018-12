Dodatki do męskiego stroju. 20 propozycji prezentów

Stylowy zegarek z piękną, czarną tarczą, chronografem i kwarcowym mechanizmem zasilanym baterią spodoba się fanom klasycznego stylu. Można wykonać grawerowanie.

Tyleż stylowy, co praktyczny element męskiej garderoby, świetnie sprawdzający się także zimową porą.

Dla tych, którzy nie lubia krawatów, a raz na jakiś czas muszą wystąpić w eleganckiej stylizacji. Dziś dress code nie ogranicza noszenia muchy tylko do fraka albo stroju wieczorowego.

"Nosidło" na laptopa też jest elementem stylu. Ta nieco toporna, budząca skojarzenie z latami 80-tymi i torbami dla fachowców oraz celowo postarzona spodoba się mężczyznom o stylu nonszalanckim, którzy chętnie przemycają elementy swobodne i codzienne nawet na bardziej oficjalne okazje.

Skoro jesteśmy przy powracających modach... nie zaskakują już (a za to świetnie wyglądają) fantazyjnie zawiązane kolorowe szaliki. Może więc do łask wróci miękka, ładnie układająca się męska chusta na szyję, czyli fular? Dla mężczyzn z poczuciem humoru i niekonwencjonalnych, którzy lubią wprowadzać do swoich strojów trochę niecodzienności.

Kiedyś uważane za prezentowy obciach, wręczany na odczepnego. Dziś - dzięki bogactwu pomysłowych wzorów - skarpetki stają się podarunkiem, który można idealnie dopasować do gustu osoby obdarowanej, a tym samym sprawić sporo frajdy.

Elegancki zestaw dla miłośników klasyki, szczególnie zwolenników renesansu poszetki.

A teraz coś dla chłopaków ceniących komfort i swobodę, ale nie rezygnujących z wyrażenia siebie poprzez styl w ubieraniu się. Komin-bandana świetnie sprawdzi się np. przy uprawianiu sportów.

Miękki, ciepły i kojarzący się ze stylizacjami hrabiowskimi. Klasyczny beżowy szal sprawdzi się jako prezent dla taty, wujka czy dziadka.

Było o muchach, było o renesansie poszetki - więc połączmy je w jeden zestaw. Gdańska marka Giacomo Conti postawiła na odważne wzornictwo. Fajny pomysł dla chłopaka bezkompromisowego, który nawet w typowo elegancką stylizację chętnie wprowadzi trochę osobliwej tematyki.

Skarpetki świąteczne, a czapka ciepła i elegancka, a wszystko w ładnym pudełku. Bezpieczny prezent, jeśli zupełnie nie mamy pomysłu, co też może ucieszyć danego mężczyznę.

Ciepłe rękawiczki na codzień wyróżniają się możliwością obsługi ekranu dotykowego (za pomocą kciuka i palca wskazującego) bez ich zdejmowania.

Coraz popularniejszy element męskiej stylizacji, jednak lepiej wybrać ją dla kogoś, o kim wiemy, że uznaje i lubi męską biżuterię.

Ogromny, praktyczny, trwały i przyjazny w obsłudze parasol dla prawdziwego mężczyzny, który samotnie wygląda pod nim niezwykle szykownie, ale częściej szarmancko osłania nim najbliższych.

Klasyczny, ale jednak trochę inny niż gładki szary czy granatowy - w kolorze pudrowego różu, który wciąż bywa wyzwaniem dla mężczyzn i z drobnym wzorkiem żeglarskim. Do odważnych świat należy.

Znakomita większość mężczyzn wygląda bardzo korzystnie w kolorowym (np. kraciastym) szaliku zawiązanym czy zamotanym pod szyją. Warto mieć w szafie szalik, który nie tylko ogrzeje, ale też zrobi styl.

Latopa, szczególnie tego mniejszych rozmiarów, nie trzeba nosić w torbie ani w plecaku, szczególnie kiedy chlebem powszednim są bardzo oficjalne spotkania. Taka "druga skóra" na przenośny komputer ma funkcję i reprezentacyjną, i praktyczną.

Kolejny dodatek, za pomocą którego można przełamać minimalizm klasyki. Spinki do mankietów nawiązujące do cech, upodobań czy pasji danego mężczyzny będą dla niego miłym prezentem i pozwolą wyrażać siebie nawet przy "mundurku".

Kaszkiet będzie świetnym dopełnieniem stroju hipstera, miłośnika vintage, chłopaka z miasta czy fana stylu brytyjskiego. Najklasyczniejszy z klasycznych - brązowy w delikatną kratę, gruby, wełniany, z obowiązkowym guzikiem na czubku.

Ciekawy prezent dla miłośnika klasyki, dziadka chętnie wracającego wspomnieniami do dawnych czasów czy wreszcie fana steam punku, który tę stylizację traktuje poważnie i przenosi do codziennego ubioru.