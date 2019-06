Doceniono polski system dla osób niedowidzących oparty na SI

Nagroda Związku Banków Polskich i Fundacji „Promyk Słońca” przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w obszarze rozwoju nowych technologii, wspierających osoby niepełnosprawne. W tym roku po raz trzeci przyznano to honorowe wyróżnienie.

Rozwiązanie Toucan Eye zostało docenione za nowatorstwo, kontekst prospołeczny oraz wspieranie zasad dostępności. Produkt wpływa na poprawę jakości życia osób niedowidzących i umożliwia im udział w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym.

Widzieć i rozumieć więcej

System umożliwia odczytywanie napisów znajdujących się w przestrzeni publicznej – pozwala dojrzeć w otoczeniu to, co dotychczas było dla nich niemożliwe do zidentyfikowania.

Jak wyjaśnia inż. Krzysztof Bork-Ceszlak, szef zespołu programistów pracujących nad zaawansowanym algorytmem sztucznej inteligencji Toucan Eye, rozwiązanie składa się z bezprzewodowej słuchawki, wyposażonej w miniaturową kamerę oraz mieszczącego się w kieszeni minikomputera wielkości smartfona. To w nim dokonuje się cała magia – dochodzi do analizy obrazu z kamery, odczytania danych oraz przetworzenia ich na dźwięk, czyli precyzyjnych komunikatów głosowych, które docierają do użytkownika.

Urządzenie znajduje się obecnie w końcowej fazie prac badawczo-rozwojowych. Jego premiera nastąpi pod koniec 2019 roku. Pomysłodawcą i autorem urządzenia jest gdańska spółka technologiczna Toucan Systems. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie zostało uzyskane w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o nazwie Szybka Ścieżka. Wartość projektu to 5 283 852,75 zł, zaś wartość dofinansowania wynosi 3 948 795,03 zł.

Źródło: Toucan Systems