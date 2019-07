Dobrze zarobić już na starcie

Jak podaje GUS w raporcie ,,Polska w liczbach 2019” przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2018 wynosiło 4 585 zł i było o ok. 300 zł wyższe niż w roku poprzednim. Dla porównania, w 2010 roku średnia pensja wynosiła 3 224 zł brutto, czyli aż o 1 361 zł więcej niż 8 lat później. Obok rosnących płac, rosną także ceny. Zgodnie z raportem GUS-u dziś za 1 kg chleba musimy zapłacić średnio 4,80 zł zamiast 3,80 zł. Kilogram kawy kosztuje już nie ok. 25 zł, a całe 30 zł. O prawie ¼ wzrosły także ceny jabłek czy 1m3 wody. To pokazuje, że większa pensja wcale nie oznacza, że pracownikowi zostaje więcej środków na realizację pasji czy np. podróże. Duża jej część jest przeznaczana na wydatki bieżące.

W jakiej branży zarobimy najwięcej

Nie bez powodu młodzi ludzie szukają branży, która zapewni im odpowiednie warunki życia, wcześniej niż po kilkunastu latach pracy. Jak wynika z badania Pracuj.pl z 2018 roku na zarobek w wysokości ok. 5 tys. zł brutto w ciągu pierwszych 3 lat pracy mogą liczyć absolwenci kierunków związanych z elektroniką i telekomunikacją. Niewiele mniej – 4,7 tys. zł brutto zarobią absolwenci automatyki i robotyki oraz lotnictwa i kosmonautyki. W dalszej kolejności są początkujący farmaceuci oraz osoby wykształcone w zakresie zarządzania i marketingu (ok. 4,5 zł). Na najwięcej liczyć mogą początkujący programiści. Jak podaje raport firmy Sedlak&Sedlak z 2018 roku, na stanowisku Junior Developera można oczekiwać wynagrodzenia rzędu 5 527 zł brutto.

Na polskim rynku zapotrzebowanie na programistów wciąż jest bardzo wysokie. Jak podaje GUS, luka cyfrowa wynosi 50 tysięcy wakatów. Rekruterzy i managerowie firm technologicznych kuszą więc atrakcyjnymi zarobkami, by pozyskać odpowiedniego kandydata. Choć najtrudniej znaleźć doświadczonego, wyspecjalizowanego Senior Developera, również juniorzy mogą liczyć na satysfakcjonujące wynagrodzenie. Jak podaje raport No Fluff Jobs „Rynek pracy w IT 2018”, zarobki początkujących programistów wzrosły aż o 9% względem roku ubiegłego, a liczba ofert na stanowiska juniorskie wzrosła aż o 22%. Najbardziej poszukiwani są programiści JavaScript (27% wszystkich ogłoszeń), Java (24%) i Angular (10%).

Zapotrzebowanie rośnie i rośnie

Zapotrzebowanie na programistów jest i będzie ogromne, nie tylko w Polsce. Jak podaje raport firmy IDC przygotowany na zlecenie Cisco ,,20 Most Significant IT Roles You Should Consider” z marca 2018, do 2027 roku na światowym rynku IT pojawi się 4 miliony dobrze płatnych stanowisk, dlatego inwestycja czasu i pieniędzy w naukę programowania wydaje się być dobrą decyzją.

