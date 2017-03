Dobry serwer WWW to podstawa każdego nowoczesnego biznesu

Ludzie obecnie szukają w sieci absolutnie każdej rzeczy. Od samochodu, mieszkania przez elementy wyposażenia wnętrza po ubrania, a nawet żywność. W przypadku usług jest identycznie. Jest to zwyczajnie wygodne. Po co jeździć do iluś firm osobiście tracąc czas i pieniądze jak można wygodnie z własnego domu zrobić rekonesans na rynku?

Tylko od czego zacząć aby zaistnieć i być widocznym dla tych wszystkich internetowych szperaczy? Pierwsza myśl to strona www - oczywista sprawa. Trzeba ją wykonać lub zlecić to zadanie profesjonalnej firmie. Staliśmy się dumnymi posiadaczami własnej strony firmowej i co dalej? W tej chwili wkracza do gry taka tajemnicza usługa, która nazywa się hosting.

Hosting lub inaczej serwer www to bardzo ważna usługa dzięki której Twoja strona będzie widoczna w sieci. Wiele osób bagatelizuje sprawę wyboru serwera i pozostawia ją często przypadkowi (pierwsza lepsza firma z brzegu) lub firmie, która stworzyła stronę www. Warto tego wyboru dokonać świadomie by w przyszłości uniknąć zbyt dużych kosztów i problemów z działaniem strony internetowej. Oprócz samego jej utrzymania hosting to również obsługa poczty e-mail. Dla niektórych firm to krytycznie ważne narzędzie komunikacji z klientem.

Podczas wyboru serwera należy zwrócić uwagę na kilka parametrów takich jak pojemność, transfer miesięczny oraz inne limity dotyczące ilości obsługiwanych domen, skrzynek pocztowych, baz danych itp. Technologią, która ostatnio zrewolucjonizowała rynek IT to dyski SSD. Są one również wykorzystywane do serwowania witryn w sieci. Jeśli dostawca hostingu ich używa

to zapewni nam to spory skok wydajności co przełoży się bezpośrednio na szybkość wczytywania się strony. Ważna uwaga jest taka, że nie wszyscy dostawcy używają dysków SSD do przechowywania całej treści. Czasem tylko niektóre elementy się na nich znajdują np. sama baza danych.

Jednym z elementów oferty jest również cena. Tego typu usługi zazwyczaj rozliczane są w rocznych okresach abonamentowych. Spowodowane jest to faktem, że hosting to obiektywnie tania usługa, przynajmniej na podstawowym poziomie. Dlatego nie warto przesadnie oszczędzać, bo opłata w okolicach 150-200 zł brutto rocznie wystarczy na naprawdę dobrą usługę. Nie jest to przecież duże obciążenie dla jakiejkolwiek firmy, a straty spowodowane brakiem dostępności strony firmowej mogą być o wiele większe. W związku z tym proponuje unikać przesadnie tanich usług, bo bardzo niska cena zazwyczaj idzie w parze z niską jakością.

Przejdźmy zatem do konkretów. Bardzo solidnym partnerem każdego kto chce zaistnieć w Internecie jest IDHosting.pl. Dostarczają usługi na najwyższym poziomie w dobrej cenie. Poza podstawową opcją jaką są serwery www zapewnią rozwiązania dla bardziej wymagających klientów takie jak serwery vps i serwery dedykowane. Wszystkie usługi są utrzymywane w Polsce, a firma ma już ponad 10 letnie doświadczenie w branży. Fakt ten budzi zaufanie, które jest bardzo istotne w tym przypadku. Miłym dodatkiem są darmowe certyfikaty SSL dla każdej obsługiwanej domeny.

Jeśli chcesz rozwijać swój biznes w sieci to IDHosting.pl będzie trafnym wyborem.