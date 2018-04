Dobry kod to nie wszystko. Jakich programistów szukają pracodawcy?

Dobry programista to nie teoretyk, który na pamięć zna każdy język programowania. To przede wszystkim osoba zdolna do samodzielnego myślenia oraz skłonna do podejmowania nieszablonowych działań w celu rozwiązywania problemów. Programista to także pasjonat, który chce być na bieżąco z najnowszymi trendami w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Zdaniem specjalistów HR i managerów największych korporacji zatrudniających specjalistów IT wiedza, zdolności analityczne i zaangażowanie nie wystarczą jednak, by podołać wyzwaniom, jakie stawia codzienna praca w tym zawodzie.

Współczesny programista to przede wszystkim partner, który potrafi skutecznie działać i komunikować się w kilkuosobowym zespole. Gdzie nabyć umiejętności miękkie potrzebne w pracy projektowej? Na rynku funkcjonują szkoły programowania, które proponują kursantom nie tylko wysoki poziom wiedzy merytorycznej i trening analitycznego myślenia. Kształtują także umiejętności pracy w zespole, cenione przez managerów prestiżowych korporacji i firm IT.

Trudna decyzja?

Podjęcie decyzji o wyborze zawodu lub przebranżowieniu to dla wielu nie lada wyzwanie, zwłaszcza w tak trudnej branży jaką jest IT, ale na rynku można znaleźć szkoły programowania, które dają swoim studentom możliwość rezygnacji z kursu w ciągu 2 miesięcy bez konsekwencji finansowych.

Programista jest obecnie jednym z najlepiej opłacanych zawodów w kraju. Według „Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017” specjalista IT może liczyć nawet na zarobek w wysokości 14 tys. zł miesięcznie. Wielu decyduje się więc na naukę kodowania, licząc na gwarancję dobrze płatnej pracy. Stanowiska w prestiżowych firmach mogą objąć jednak tylko najlepsi specjaliści. Warto więc wybrać ścieżkę kształcenia, która umożliwi wszechstronny rozwój na najwyższym poziomie.

