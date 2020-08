Dobry i wygodny materac to podstawa zdrowego snu. Poznaj zalety płynące z wyboru łóżka i materaca Grupy Hilding Anders

Wybór odpowiedniego materaca ma ogromne znaczenie dla Twojego zdrowia

Sen jest zjawiskiem, które pasjonuje ludzkość od lat. Dawniej przypisywano mu wiele tajemniczych, niejasnych właściwości. Dziś wiemy o nim wiele, chociaż prawdopodobnie wciąż nie wszystko. Jesteśmy jednak w stanie stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że to niesamowicie ważny proces dla naszego codziennego funkcjonowania. Sen wpływa na nasze samopoczucie, skłonność do podejmowania wyzwań, poziom zmęczenia, refleks, a nawet pamięć.

To najważniejszy element zdrowego trybu życia. Sen ma znaczenie dla regeneracji, odpowiedniego kształtowania sylwetki i poprawy rezultatów na siłowni. Bez snu ciężko jest utrzymać dietę i tempo współczesnego życia. Jego podstawą jest właśnie dobrze dobrany materac. Wybór odpowiedniego modelu odmieni nasze życie na długie lata, znacznie zwiększając komfort wypoczynku. W bogatej ofercie Grupy Hilding Anders nie brakuje niesamowitych materacy o najwyższej jakości.

Jaki materac wybrać? Rodzajów jest wiele!

Wybór materaca nie ogranicza się już do decyzji „piankowy lub sprężynowy”. Obecnie mamy do czynienia z niesamowitymi innowacjami. Na polskim rynku znajdziemy liczne produkty od firm z różnych krajów – zdrowa konkurencja sprzyja oferowaniu wysokiej jakości. Poszczególne modele mają przeróżne zastosowania. Bez problemu znajdziemy materace lateksowe dla alergików czy doskonały materac do łóżeczka dla naszej pociechy.

Ważne jest jednak, żeby zadbać o odpowiednią jakość wybieranych przez nas produktów. Nie jest to łatwe – musimy ustrzec się przed trikami marketingowymi i rozsądnie dokonać wyboru. W przypadku Grupy Hilding Anders mocne strony produktów widoczne są od razu. Przede wszystkim ważne jest bogactwo oferty. Przegląd przeróżnych materacy medycznych, ortopedycznych, dla dziecka, piankowych, hybrydowych, nawierzchniowych – to coś, co wyróżnia ofertę Hilding. Rozmiar sypialni przestaje być problemem. Najpopularniejsze modele znajdziemy w przeróżnych wariantach gabarytowych – nie ma znaczenia, czy interesuje nas materac 90x200, czy materac 120x200.

Dlaczego warto wybrać materace Hilding?

Produkty Hilding charakteryzują się ogromną trwałością. Stosowane w nich wysokiej jakości materiały pozwalają na bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat. Potwierdza to okres gwarancji – w przypadku produktów grupy Hilding Anders jest on niezwykle długi i sięga nawet kilkunastu lat.

Co więcej, materace Hilding cechuje idealny mikroklimat. Wpływa to na komfort użytkowania, brak niechcianych zapachów, a także minimalizację obecności kurzu. Filozofia marki Hilding Anders jest niezmienna od wielu lat. Firma powstała w 1939 roku i od tego czasu ciągle zdobywa nowe doświadczenia. Dziś rozwiązania Hilding powstają w specjalnych laboratoriach. Testowane są tam wszystkie parametry i ich wpływ na ludzkie funkcjonowanie. Anatomia, fizjologia i zdrowie człowieka to najważniejsze tematy dla Hilding Anders.

Pozytywny wpływ na zdrowie produktów Hilding, z wyszczególnieniem podmarki SleepMed, udowodnia certyfikat AEH. Medyczne materace Hilding z pewnością poprawią jakość życia każdego – nawet jeśli mowa o osobie, która nie doświadczyła uszkodzeń ciała czy ciężkiej choroby.

