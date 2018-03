Dobrego pracownika IT nie skusi jedynie wysokie wynagrodzenie

Pozyskiwanie pracowników IT jest dla wielu firm sporym problemem. Jeszcze trudniejsze może być jednak ich utrzymanie. Pracownicy często odchodzą, ponieważ nie czują przywiązania do organizacji. W pewnym stopniu wynika to z tego, że część firm w dalszym ciągu konkuruje o nich wyłącznie wysokością wynagrodzenia. Jest dość duże prawdopodobieństwo, że przyciągnięta w ten sposób osoba odejdzie, gdy ktoś zaproponuje jej wyższą stawkę.

Tym, co pomaga firmie przekonać do siebie pracowników, są na pewno atrakcyjne systemy benefitowe. Ich stosowanie powoli staje się normą, ale można rywalizować standardem oferowanych świadczeń. Jednymi z najczęstszych są szkolenia. Dla pracowników bardzo ważne jest także realizowanie się zawodowo. Pracodawca powinien więc stawiać przed nimi wyzwania, które mogliby oni podejmować. Zwykle przewagę mają tu duże organizacje. Są one bowiem w stanie wyznaczać takie zadania, z jakimi osoby pracujące w mniejszych firmach IT nie mają możliwości się zmierzyć.

Źródło: infoWire