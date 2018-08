Dobre praktyki w zamówieniach publicznych, tzn. jakie?

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich twierdzi, że nawet najlepszy projekt nie rozwiąże problemów zamówień publicznych, jeżeli zmiany nie zaczną następować oddolnie, czyli od wprowadzenia dobrych praktyk. Jego zdaniem obecnym problemem jest to, że urzędnicy nadal nie umieją kupować usług. Chcą nabywać etaty do ich wykonania, a nie usługę w sensie samej jej realizacji. Przedsiębiorcy nie mają jak konkurować. Przetargi w praktyce ograniczają się do ceny, co odbywa się kosztem pracownika. To z kolei może prowadzić do patologii. FPP zwraca uwagę, że jest to działanie antyinnowacyjne.

Kowalski zauważa, że w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Premiera Morawieckiego mówi się przecież o innowacjach, a takie działania zamykają do nich drogę. Kolejnym problemem na rynku jest brak rąk do pracy. Według danych FPP w branży ochrony i sprzątania innowacyjne rozwiązania są w stanie wprowadzić ponownie na rynek około 30% zatrudnionych. W sektorach tych pracuje obecnie ok. 600 tys. ludzi. Oznaczałoby to 180 tys. pracowników, którzy mogliby wrócić na rynek pracy i zasilić branże mające problem ze znalezieniem kandydatów. FPP zachęca resorty oraz Urząd Zamówień Publicznych do propagowania idei, która nie będzie polegała na kupowania etatów, ale wdrażaniu innowacji.

Źródło: eNewsroom