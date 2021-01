Dobre praktyki ochrony danych osobowych - czyli jak się ustrzec przed wyłudzeniem kredytu na swoje nazwisko radzi BIK

Polacy mają coraz większą świadomość zagrożeń i skutków kradzieży tożsamości. W parze z tym zjawiskiem rosną obawy o bezpieczeństwo danych, co potwierdziła ponad połowa (53%) respondentów badania, realizowanego na zlecenie BIK. Ankietowani wskazali, że wysoka częstotliwość korzystania z internetu w okresie pandemii, może skutkować zwiększeniem liczby prób wyłudzeń kredytów, pożyczek i abonamentów.

Co ciekawe, większość osób orientuje się w sposobach zabezpieczenia swoich danych. Jednak nadal nie wprowadza posiadanej wiedzy w życie. Nie widać także zmiany postaw w zakresie aktywnej ochrony przed wyłudzeniem. Niedostatki w tym zakresie pokazało najnowsze badanie realizowane na zlecenie BIK, pt. „Cyberbezpieczeństwo Polaków 2020”.

Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, BIK przypomina, jak wprowadzać w życie wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

Antywirus, silne hasło i inne dobre praktyki

Z dostępnych usług zapewniających ochronę danych w sieci korzystało lub korzysta jedynie 20% Polaków – wykazało badanie BIK. Najbardziej zapobiegliwi najczęściej stosują usługi alertująco - informujące (51%) oraz o charakterze prewencyjnym (46%). Jednak większa grupa, bo aż 30% osób w ogóle nie korzystała lub nie interesowała się tego typu usługami.

Uczestnicy ankiety z zakresu cyberbezpieczeństwa wiedzą, że do kanonu bezpieczeństwa w sieci należą m.in. instalowanie programów antywirusowych, regularne aktualizowanie aplikacji oraz obowiązkowe ustanawianie haseł do urządzeń. Rzeczywistość jednak weryfikuje, jak wygląda to w praktyce.

Aż 1/5 respondentów badania przyznało, że w ogóle nie zabezpiecza hasłem swojego telefonu, a 1/4 nigdy nie zmienia posiadanego hasła.

- Dobre hasło tzw. silne nie może zawierać ciągu cyfr 1-6, dat urodzenia czy danych oczywistych, jak imiona rodziców, które złodzieje sprytnie mogą wykorzystać. Ważne jest także regularne zmienianie haseł, a także wyrobienie nawyku zabezpieczenia nimi smartfonu. Telefon to dziś nasze centrum dowodzenia, narzędzie płatnicze, źródło doboru oferty zakupowej i jej realizacji – mówi Andrzej Karpiński, szef ds. bezpieczeństwa w BIK.

Internauci potwierdzili, że programy antywirusowe najczęściej instalują w komputerach (87%), natomiast w telefonach i tabletach stosuje je tylko 63% osób.

- W błędzie jest ten, kto sądzi, że programy antywirusowe dotyczą tylko komputerów. Eksperci zalecają, by niezależnie od systemu operacyjnego w posiadanym urządzeniu (Android/IOS), zabezpieczyć się w dodatkową ochronę w postaci programu antywirusowego. Operatorzy telekomunikacyjni posiadają także w swojej ofercie usługi ochrony telefonów komórkowych, warto wziąć pod uwagę aspekty bezpieczeństwa, a nie tylko cenę, przy wyborze oferty operatora – dodaje szef ds. bezpieczeństwa w BIK.

- Ponadto, obowiązkowym elementem skutecznej ochrony na każdym smartfonie jest regularne dokonywanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z pojawiającymi się kolejnymi wersjami jako podstawowego nawyku bezpieczeństwa.

Tymczasem, do aktualizowania aplikacji przyznał się co trzeci użytkownik komputera, tabletu oraz innych urządzeń podłączonych do Internetu. W tym przypadku lepsze nawyki wykazali posiadacze telefonów – 47% osób potwierdziło, że dokonuje automatycznej aktualizacji aplikacji w swoim smartfonie.

3 porady BIK na co dzień oraz w Dniu Ochrony Danych Osobowych

Wiele osób pyta, jak się ustrzec przed wyłudzeniem kredytu na swoje nazwisko. W Dniu Ochrony Danych Osobowych, ustanowionym przez Radę Europy na 28 stycznia, warto zwrócić uwagę na fundamentalne kwestie związane z ochroną danych.

BIK jako ekspert w obszarze przeciwdziałania wyłudzeniom, wskazuje trzy uniwersalne porady, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich danych przez cały rok. Są to:

Im mniej danych podasz, tym lepiej – świadomie dokonuj zakupów przez internet; ze szczególną ostrożnością podchodź do wszelkich formularzy, w których wymagane jest podanie danych osobowych. Nie podawaj haseł ani loginów. Jeśli chcesz sprawdzić, kto pytał o Twoje dane i upewnić się, że nie masz zobowiązań, o których nie wiesz – zainstaluj aplikację Mój BIK lub pobierz swój – Raport BIK;



Pilnuj swoich dokumentów - chroń swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, PESEL czy datę urodzin) - nie podawaj ich osobom trzecim, zwłaszcza tym, których nie znasz, a kontaktują się z Tobą przez Internet czy telefon. Zarejestruj się na bik.pl, by w przypadku zgubienia bądź kradzieży dowodu osobistego zastrzec go online - Zastrzeganie;



Włącz ostrzeżenie przed wyłudzeniem - narzędzie, które m.in. chroni przed wyłudzeniem kredytu czy pożyczki i czuwa 24 h/ 7 dni w tygodniu – powiadamia sms-em lub mailem – Alerty BIK.

* Źródła – badania opinii zrealizowane na zlecenie BIK:

„Obawy Polaków – wyłudzenia a ochrona, 2020”, Maison&Partners, CAWI, N=1098, 18 plus, 28 kwietnia 2020 r.

„Cyberbezpieczeństwo Polaków 2020”, Quality Watch, CAWI, N=1040, 18 plus, 15 września 2020 r.