Dobre doświadczenia z numerem 112

Opis dramatycznej sytuacji, która tydzień temu rozegrała się we Wrocławiu, zmotywował naszych Czytelników do podzielenia się swoimi doświadczeniami w kwestii korzystania z numerów alarmowych. Publikujemy kolejny e-mail na ten temat.

W obu przypadkach połączenie się z dyspozytorem było bezproblemowe i natychmiastowe (po dwóch, może trzech sygnałach). W pierwszym przypadku jednak, gdy zawiadomienie dotyczyło najprawdopodobniej napadnięcia dziewczyny w bloku obok, dyspozytorka wielokrotnie prosiła o powtórzenie wyraźnie podawanych danych osobowych oraz szczegółowe opisanie miejsca zdarzenia (nie znaliśmy adresu bloku za ogrodzeniem), z którego potem i tak najwyraźniej nie skorzystała, albowiem policjanci przyjechali do nas do domu, żeby im wskazać okno, w którym widzieliśmy zdarzenie. Tamci już dawno je zamknęli i zgasili światło, ciemno już było i głucho, choć wcześniej wrzask roznosił się po całym podwórku. Policjanci byli bardzo nieuprzejmi i powolni. Napisałam, że przyjechali po 40 minutach? Zawiadomienie miało miejsce około dwudziestej czwartej, jednak w dzień powszedni (chyba to był dzień powszedni) nie powinno być takiego opóźnienia (w centrum dużego miasta, gwoli ścisłości). Niemniej z połączeniem z numerem 112 nie było problemu.

(...) są to sytuacje jednostkowe, których nie można generalizować. Mam nadzieję jednak, że przydadzą się do rozwinięcia tematu. (...)

W poniedziałek zamieściliśmy list dotyczący problemów z wezwaniem policji przez numery alarmowe (112 i 997). Rzecznik KWP we Wrocławiu zapewnił, że funkcjonariusze dotarli do pokrzywdzonego, ale przyznał też, że system kolejkowania połączeń może dawać mylne wrażenie, iż nikt na policji nie odbiera telefonu - zob. Dzwonisz na policję i musisz czekać? Nie rozłączaj się, bo będzie gorzej .

