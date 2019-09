Do USA bez wizy - czym jest Visa Waiver Program

Wszystko wskazuje jednak na to, że już niedługo wiele może się w tym temacie zmienić. Polska stoi przed szansą na przystąpienie do programu ruchu bezwizowego do USA. Czym jest i co zmieni się po dołączeniu naszego kraju do Visa Waiver Program? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Czym jest Visa Waiver Program

Visa Waiver Program (VWP) to program ruchu bezwizowego, do którego należy już 38 państw z całego świata. Obywatele tych państw mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez konieczności posiadania wizy. Program niesie ze sobą jednak pewne ograniczenia - zwłaszcza odnośnie celu podróży oraz długości pobytu w USA.

Jakiego rodzaju podróży dotyczy ruch bezwizowy

Warto zaznaczyć, że dołączenie do Visa Waiver Program nie oznacza, że wizy zostaną całkowicie zniesione. Program ten nie obejmuje bowiem wszystkich przypadków podróży. Jest on skierowany tylko do osób, które do USA udają się w celach turystycznych lub służbowych, a pobyt na terytorium tego kraju nie będzie dłuższy niż 90 dni. W każdym innym przypadku, np. chęci podjęcia pracy lub nauki w USA - wiza nadal będzie konieczna.

Jakie warunki Polska musi spełnić, aby zostać uczestnikiem VWP

Aby Polska mogła dołączyć do programu ruchu bezwizowego, konieczne jest spełnienie szeregu wymogów. Jednym z najważniejszych jest wskaźnik procentowy odrzuconych wniosków o przyznanie wizy służbowej lub turystycznej (B1/B2). Nie może być on większy niż 3 procent. Aby tak się stało brakuje naprawdę niewiele - w poprzednim roku rozliczeniowym wynosił on 3,99%.

Oficjalne wyniki poznamy wkrótce - amerykański rok budżetowy przypada na okres od 1 października do 30 września. Po tym czasie dowiemy się, czy Polska zostanie nominowana do członkostwa w VWP.

Jakie korzyści daje VWP

Podróżowanie do Stanów Zjednoczonych z pewnością stanie się łatwiejsze dla osób, które planują udać się tam na wakacje bądź w odwiedziny do rodziny czy też znajomych. Zamiast ubiegać się o wizę wystarczy, że zarejestrują planowaną podróż i uzyskają na nią zgodę w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (ESTA). Złożenie wniosku o autoryzację w ESTA jest obowiązkowe, ale znacznie mniej skomplikowane niż aplikowanie o wizę. Co więcej, jest również tańsze. Koszt uzyskania wizy to obecnie 160 dolarów, dla porównania - koszt rejestracji w ESTA to 14 dolarów.

Zaletą VWP jest również to, że przed podróżą do USA nie trzeba stawić się na rozmowę z konsulem USA w Warszawie lub Krakowie (co jest konieczne podczas starania się o wizę), ponownie więc oszczędzamy czas i pieniądze.

Pamiętać należy jednak o tym, że podróżowanie w ramach VWP wymaga posiadania aktualnego paszportu (biometrycznego) oraz biletu powrotnego czy też na dalszą podróż, który trzeba pokazać podczas kontroli granicznej w USA.

A może lepiej jednak z wizą?

Nawet jeśli się okaże, że Polska dołączy do Visa Waiver Program, Polacy wciąż będą mieli możliwość ubiegania się o "tradycyjną" wizę turystyczną i służbową. Z punktu widzenia wielu z nich wiza, pomimo wysokiego kosztu uzyskania, daje więcej możliwości. Przede wszystkim jest ważna przez okres 10 lat (rejestracja w ESTA jest ważna przez 2 lata) - w tym czasie można podróżować do USA wielokrotnie.

Na korzyść wiz przemawia także dopuszczalny czas pobytu w USA, czyli 180 dni. W ramach VWP wynosi on maksymalnie 90 dni.



Warto wspomnieć również o tym, że osoba przebywająca w USA na podstawie wizy może w trakcie pobytu w USA starać się o zmianę statusu wizy, np. z turystycznej na studencką czy pracowniczą. W przypadku VWP jest to niemożliwe i wymaga powrotu do kraju w celu ubiegania się o standardową wizę.

Zdjęcie: Pixabay.com