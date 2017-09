Do poniedziałku obligacje serii D od Columbus Energy S.A.

Zapisy na obligacje Columbus Energy S.A. potrwają dwa tygodnie, od dzisiaj 19 września do 3 października bieżącego roku, a przydział obligacji zostanie ogłoszony 5 października. Inwestorzy mogą składać zapisy w Polskim Domu Maklerskim S.A.. Wartość oferty wynosi 5 mln zł, oprocentowanie stałe na poziomie 8,4% w skali roku, a 2-letnie obligacje są zabezpieczone, Spółka planuje wprowadzić je do obrotu na rynku Catalyst. Spółka planuje również w I kwartale 2018 roku przenieść notowania akcji na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Columbus Energy sprzedaje usługę montażu instalacji fotowoltaicznych w formule płatności abonamentowych. Aktualnie finansujemy instalacje ze środków własnych oraz kredytów bankowych, które są udzielane klientom. Duży wzrost sprzedaży powoduje, że środki finansowe pozyskane z emisji obligacji pomagają nam szybciej i skuteczniej zarządzać montażami instalacji. Jesteśmy w trakcie przygotowywania refinansowania części abonamentów, co również przyczyni się do poprawy płynności, a co za tym idzie do szybkości montaży. Na pewno emisja obligacji bardzo dobrze wpłynie na wynik roczny Spółki. – powiedział Prezes Zarządu Columbus Energy S.A., Dawid Zieliński.

Z końcem czerwca 2017 roku Spółka wprowadziła rewolucyjną ofertę o nazwie „Gwarancja Totalna”, czyli gwarancję obejmującą wszystkie komponenty instalacji fotowoltaicznej od paneli fotowoltaicznych przez inwerter, okablowanie, na systemie montażowym kończąc. Columbus Energy S.A. przedłużył gwarancję na te wszystkie elementy na okres 15 lat. Jest to rewolucyjna zmiana, gdyż do tej pory, każdy element konstrukcji posiadał osobną gwarancję od producenta, każdy na inny okres czasu. Na początku lipca br. Columbus Energy S.A. zamontował swoją tysięczną już instalację fotowoltaiczną. Elektrownię słoneczną o mocy 5,94 kWp zamontowano w Limanowej, woj. Małopolskie. Pierwsze półrocze 2017 r. Spółka Columbus Energy S.A., zakończyła zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości ponad 2,67 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 15,38 mln zł.

Szacujemy, że w pierwszym półroczu 2017 roku osiągnęliśmy prawie 15% udział w całym rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych, a licząc rynek tylko komercyjny (bez dotacji) nasz udział mógł przekroczyć 30%. Inwestujemy mocno w markę Columbus Energy i w 100% skupiamy się na satysfakcji z jakości usług naszych klientów. Przyszły rok powinien nam przynieść przeniesienie notowań akcji na rynek podstawowy GPW, przeprowadzenie IPO i jeszcze szybszy rozwój naszego produktu abonamentowego – dodał Prezes Zieliński.

Najważniejszym celem Columbus Energy S.A. jest ugruntowanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W 2016 roku Spółka wprowadziła do oferty innowacyjny produkt finansowy – „Abonament na Słońce”. Do 2022 r. Spółka zamierza sprzedać i zamontować łącznie 60.000 instalacji o całkowitej mocy wynoszącej ponad 200.000 kWp. (200 MWp), których wartość rynkowa przekroczy 1 mld zł netto. Columbus Energy S.A. planuje rozszerzyć także swoją ofertę dla klientów indywidualnych o nowy produkt – „Termomodernizacja wraz z finansowaniem”.

Zdjęcia: Columbus Energy Fotowoltaika